В российском регионе пятеро рабочих из Дагестана спасли девушку от самоубийства

13 июля 2025, 18:45

В Норильске рабочие из Дагестана спасли девушку, которая повисла на балконе жилого дома

Фото: Istock/Andranik Hakobyan

В Норильске пятеро рабочих из Дагестана совершили героический поступок, спасая жизнь незнакомой девушки. Об этом сообщает РЕН ТВ.





Строители укладывали асфальт возле жилого дома. Один из молодых людей, Камал Ибраков, сообщил, что во время обеденного перерыва его коллеги заметили жительницу дома, сидящую на одном из верхних этажей. Девушка сидела на подоконнике и была в крайне отчаянном состоянии, намереваясь покончить с жизнью самоубийством, спрыгнув с высоты.



«Мы пытались её уговорить не делать этого. Двое остались внизу, а четверо побежали наверх», — рассказал Камал.