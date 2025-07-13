Воздушный гимнаст из Эфиопии разбился в Большом Московском цирке
Чрезвычайное происшествие случилось 13 июля в Большом Московском цирке на проспекте Вернадского. Во время исполнения трюка воздушный гимнаст получил тяжелые травмы, упав с высоты. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
18-летний артист из Эфиопии Демиесие Дагим Абель рухнул с 7-метровой высоты во время репетиции перед первым выступлением. Во время сложного трюка гимнаст исполнял серию переворотов в воздухе, но по какой-то причине упал мимо мата.
Потерпевшего госпитализировали в больницу в крайне тяжелом состоянии. Медики диагностировали у гимнаста компрессионный перелом позвоночника и черепно-мозговую травму.
Ранее сообщалось об инциденте в питерском цирке, где под акробатом сломался турник во время номера. Три эквилибриста, во время исполнения циркового трюка, раскручивались на круговом турнике. Но в какой-то момент конструкция сломалась, а один из артистов упал на пол, ударившись затылком и спиной.
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