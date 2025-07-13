Воздушный гимнаст из Эфиопии разбился в Большом Московском цирке

13 июля 2025, 18:02

В московском цирке упал с высоты воздушный гимнаст из Эфиопии

Фото: Istock/Tatiana Belova

Чрезвычайное происшествие случилось 13 июля в Большом Московском цирке на проспекте Вернадского. Во время исполнения трюка воздушный гимнаст получил тяжелые травмы, упав с высоты. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.