При атаке ВСУ на Севастополь погибли взрослый и двухлетний ребенок

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Инцидент на Севастополе, в результате которого погибли взрослый и младенец, произошел в ходе военных действий, проводимых Вооруженными силами Украины (ВСУ), сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
«По предварительной информации, два мирных жителя, включая двухлетнего ребенка, стали жертвами атаки ВСУ сегодня», — отметил он.Губернатор также сообщил о тяжелой обстановке в Учкуевке и направлении всех доступных бригад скорой помощи в район. Часть пострадавших уже доставлена в местные больницы, а число людей, обратившихся за медицинской помощью, возросло до 22 человек.
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