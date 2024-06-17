В российском регионе сообщили о падении БПЛА на крышу колледжа

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В екатеринбургский политехникум поступило анонимное сообщение о падении беспилотника на крышу. Об этом пишет URA.RU.
Отмечается, что эту информацию подтвердили в администрации учреждения. Примечательно, что данные о падении дрона поступили в устной форме.
Спустя некоторое время после получения сообщения выяснилось: тревога оказалась ложной. В настоящее время колледж работает в штатном режиме.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что силы противовоздушной обороны ночью уничтожили шесть беспилотников над тремя областями России. ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации.
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Спустя некоторое время после получения сообщения выяснилось: тревога оказалась ложной. В настоящее время колледж работает в штатном режиме.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что силы противовоздушной обороны ночью уничтожили шесть беспилотников над тремя областями России. ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации.
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Екатерина Коршунова