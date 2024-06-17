В российском регионе сообщили о падении БПЛА на крышу колледжа

Трое осужденных за шпионаж в пользу РФ пропали в Польше. Как сообщило издание Rzeczpospolita, пропавших осудили еще в конце прошлого года, но никто из них не отбывает наказание. Уточняется, что пропали гражданин Украины Ярослав Б., гражданка Белоруссии Мария М., а также несовершеннолетний Артур М. Им назначили минимальные тюремные сроки от более одного года до полутора лет заключения.