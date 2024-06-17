Шесть украинских дронов уничтожены над тремя регионами РФ

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Силы ПВО ночью уничтожили шесть беспилотников над тремя областями РФ. Об этом заявило Минобороны России в своем Telegram-канале.
Вооруженные силы Украины практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Минувшей ночью дежурными средствами ПВО уничтожены: 2 БПЛА над территорией Воронежской области, 3 БПЛА над территорией Липецкой области, а также один БПЛА над территорией Белгородской области.
Ранее сообщалось, что в небе над Краснодарским краем был сбит беспилотник Вооруженных сил Украины.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Минувшей ночью дежурными средствами ПВО уничтожены: 2 БПЛА над территорией Воронежской области, 3 БПЛА над территорией Липецкой области, а также один БПЛА над территорией Белгородской области.
Ранее сообщалось, что в небе над Краснодарским краем был сбит беспилотник Вооруженных сил Украины.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова