SHOT: Игрушка десятилетнего сына спасла фельдшера «Осу» от дрона в зоне СВО

Фото: iStock/Olena Bartienieva
Командиру медицинского взвода с позывным «Оса» чудом удалось выжить во время атаки дрона ВСУ неподалеку от Кременной. Женщину спасла плюшевая игрушка — подарок десятилетнего сына. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По словам женщины, маленькую игрушечную кошечку сын прислал ей вместе с письмом. Фельдшер прицепила ее к рюкзаку, и со временем игрушка стала для медика настоящим талисманом.
Когда женщина убегала во время атаки БПЛА, то игрушка сорвалась с рюкзака. Она спряталась в окопе, и в это время кошечка скатилась ей в ладонь. «Оса» расценила это как знак — умирать еще рано.
Некоторое время врач наблюдала за тем, какую цель все-таки выберет вражеский беспилотник. Уточняется, что женщину было хорошо видно, однако дрон атаковал стоящий рядом автомобиль. После произошедшего она пообещала себе больше никогда не расставаться с подарком сына.
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Когда женщина убегала во время атаки БПЛА, то игрушка сорвалась с рюкзака. Она спряталась в окопе, и в это время кошечка скатилась ей в ладонь. «Оса» расценила это как знак — умирать еще рано.
Некоторое время врач наблюдала за тем, какую цель все-таки выберет вражеский беспилотник. Уточняется, что женщину было хорошо видно, однако дрон атаковал стоящий рядом автомобиль. После произошедшего она пообещала себе больше никогда не расставаться с подарком сына.
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Екатерина Коршунова