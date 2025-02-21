В российском регионе спасателям пришлось вызволять кота из моторного отсека

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В российском регионе спасатели вызволяли кота, застрявшего в моторном отсеке автолюбителя. Об этом сообщает пресс-служба новокузнецкого управления «Защиты населения и территории». Спасателям пришлось снимать переднее колесо и часть подкрылка, чтобы добраться до рыжего виновника торжества.
«Необычный вызов поступил от автолюбителя в Центральном районе. Мужчина обратился в ЕДДС с сообщением о коте, который забрался в моторный отсек его автомобиля. Спасатели оперативно прибыли на место, освободили из «автоплена» кота и выпустили на вол», — приводят в «Сiбдепо» сообщение пресс-службы.Тем временем в Москве возбудили уголовное дело о жестком обращении с животным по факту выставления на онлайн-продажу маленького львенка. Как сообщает АГН «Москва», в данный момент трехмесячный котенок находится в реабилитационном центре и идет на поправку.
«Специалисты диагностировали у малыша неправильное развитие, вследствие содержания в ненадлежащих и неприспособленных условиях, необеспечении сбалансированного и специального адаптированного режима и рациона питания, что повлекло причинение боли и страданий, выразившихся в дегидратации (обезвоживании), истощении, множественном поражении кожного покрова, значительном отставании в росте и развитии», — обосновали возбуждение дела в прокуратуре.Читайте также:
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