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В российском регионе спасателям пришлось вызволять кота из моторного отсека

Фото: iStock/elifilm

Фото: iStock/elifilm

В российском регионе спасатели вызволяли кота, застрявшего в моторном отсеке автолюбителя. Об этом сообщает пресс-служба новокузнецкого управления «Защиты населения и территории». Спасателям пришлось снимать переднее колесо и часть подкрылка, чтобы добраться до рыжего виновника торжества.
«Необычный вызов поступил от автолюбителя в Центральном районе. Мужчина обратился в ЕДДС с сообщением о коте, который забрался в моторный отсек его автомобиля. Спасатели оперативно прибыли на место, освободили из «автоплена» кота и выпустили на вол», — приводят в «Сiбдепо» сообщение пресс-службы.
Тем временем в Москве возбудили уголовное дело о жестком обращении с животным по факту выставления на онлайн-продажу маленького львенка. Как сообщает АГН «Москва», в данный момент трехмесячный котенок находится в реабилитационном центре и идет на поправку.
«Специалисты диагностировали у малыша неправильное развитие, вследствие содержания в ненадлежащих и неприспособленных условиях, необеспечении сбалансированного и специального адаптированного режима и рациона питания, что повлекло причинение боли и страданий, выразившихся в дегидратации (обезвоживании), истощении, множественном поражении кожного покрова, значительном отставании в росте и развитии», — обосновали возбуждение дела в прокуратуре.
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В Омской области при пожаре в частном доме погибли двое детей и двое подростков
22 февраля 2025, 05:45

Фото: iStock/Distortion Media

В селе Ильичевка Омской области при пожаре в частном доме погибли двое детей и двое подростков. Об этом сообщает региональная служба МЧС.
«В селе Ильичевка произошло возгорание в частном доме. Ранним утром соседи заметили дым и сообщили в пожарную охрану. В жилье сотрудники МЧС России обнаружили тела детей двух, четырех лет и подростков 17 и 19 лет без признаков жизни», — рассказали в telegram-канале ведомства.

По предварительным данным, матери в момент пожара дома не было. Для ликвидации возгорания на месте работают пятеро сотрудников МЧС и три единицы спецтехники. Огонь распространился на площади в 64 квадратных метра. Причина пожара пока неизвестна.

Ранее «Радио 1» сообщало о крупном пожаре в Калужской области. Возгорание случилось на заводе по переработке пластика возле деревни Окороково. Зарево от пламени было видно за нескольк километров от места происшествия.

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МВД: в январе иностранцы совершили на 17,3% больше преступлений, чем в 2024 году

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#мчс
#возгорание
#пожар
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МВД: в январе иностранцы совершили на 17,3% больше преступлений, чем в 2024 году
22 февраля 2025, 03:26

Фото: iStock/Sayan_Moongklang

В январе иностранцы и нелегалы совершили на 17,3% больше преступлений, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом рассказали в МВД.
«Иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории Российской Федерации совершено 4,4 тысячи преступлений, что на 17,3% больше, чем за январь 2024 года», — сообщают в ведомстве.

Граждане из стран СНГ совершили 3,7 тысячи преступлений. Этот показатель увеличился на 20,2% в сравнении с январем прошлого года. Удельных вес этих правонарушений составил 84,2%.

Уточняется, что число зарегистрированных преступлений, совершенных лицами без гражданства, снизилось на 16,3%. В общем данные лица нарушили закон 811 раз.

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В Москве задержаны подозреваемые по делу о подрыве Саркисяна в «Алых парусах»
22 февраля 2025, 01:16

Фото: iStock/Synthetic-Exposition

В Москве были задержаны двое подозреваемых по делу о подрыве основателя батальона «Арбат» Армена Саркисяна в ЖК «Алые паруса». Об этом сообщает RT.
Задержанными оказались 44-летний Арман П. и 61-летний Грачья П. Как оказалось, последний является преподавателем бальных танцев, а Арман обучался у него во время своего пребывания в Армении. Свой комментарий насчет задержания дал брат последнего:

«Грачья преподаёт спортивно-бальные танцы, а Арман ещё в Армении у него учился. Потом он тоже стал профессиональным танцором. Мы уверены, что они ни в чём не виноваты. Они оба танцоры, они и муравья не обидят».

Также брат отметил, что Арман и Грачья знакомы с Паруйром М., которого следствие считает виновным в преступлении. Посольство Армении не получило информации о задержании подозреваемых. По предварительным данным, несколько лет Арман работал парикмахером в Химках. При этом Грачья преподавал хореографию в Подмосковье с начала 2000-х.

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Режиссер Кононов скончался во время перелета из Москвы в Иркутск
21 февраля 2025, 22:55

Фото: iStock/ NetPix

Российский режиссер, руководитель ангарского народного театра «Факел» Александр Кононов скончался во время перелета из Москвы в Иркутск. Информация о смерти режиссера появилась на странице театра в социальной сети «ВКонтакте».
Инцидент произошел 20 февраля. Отмечалось, что Александр Кононов потерял сознание, когда воздушное судно Boeing 737 летело на высоте 10 тысяч метров в 60 километрах северо-восточнее Владимира. После этого пилоты объявили сигнал срочности.

На борту самолета пытались оказать режиссеру первую помощь, однако это не помогло и сердце Александра Кононова перестало биться. Потом пилоты решили вернуться в аэропорт Шереметьево. Прибывшая реанимационная бригада констатировала смерть пассажира.

«Это страшная потеря для всей страны. Он внёс огромный вклад в развитие ангарской культуры», — сообщила «МК» директор муниципального автономного учреждения «Дворец культуры «Нефтехимик»» Антонина Владимировна Кокошникова, где работал режиссер.

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Эксперт назвал слова, по которым можно вычислить телефонного мошенника
21 февраля 2025, 22:53

Фото: iStock / Aleksej Sarifulin

Директор департамента противодействия мошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский перечислил слова-маркеры, которые используют телефонные мошенники. Это, например, фразы «вернём украденные деньги», «получишь вознаграждение» или «спасаешь родственников».
«Если вы сами или ваш родственник услышали что-то подобное от звонящего незнакомца, это однозначно попытка провокации. Сразу же прекращайте разговор. Риск попасть под влияние мошенника сводится к нулю, если вы не начнёте диалог», – сказал Велигодский ТАСС.
Он привел ещё несколько примеров подобных фраз: «помогаешь поймать преступников»; «участвуешь в специальной операции правоохранителей»; «прекратим уголовное преследование в отношении вас или ваших родственников» и так далее.

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