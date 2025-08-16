В российском регионе сутенёр прикинулся полицейским и убедил секс-работниц платить ему за защиту
Сутенёр представился сотрудником полиции и убедил секс-работниц ежедневно платить ему за якобы обеспечение их защиты. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что всё происходило в ДНР. В 2023 году местный житель начал свою преступную деятельность. Он прикинулся правоохранителем и нагрянул к проституткам в Донецке. Сначала он запугал их, а затем предложил спокойно работать под его личным присмотром за ежедневную плату в 10 тысяч рублей.
Однако спустя год одна из девушек не выдержала такого давления и отправилась к настоящим полицейским. Те, в свою очередь, заявили, что ничего не знают о деятельности своего «коллеги» и начали проверку.
Вскоре мужчина был задержан. За всё время своих махинаций он заработал свыше 650 тысяч рублей. Дело о мошенничестве передано в суд.
Читайте также: