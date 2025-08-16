В российском регионе сутенёр прикинулся полицейским и убедил секс-работниц платить ему за защиту

16 августа 2025, 19:52

В ДНР сутенёр представился полицейским и убедил проституток платить ему за защиту

Фото: iStock/FernandoQuevedo

Сутенёр представился сотрудником полиции и убедил секс-работниц ежедневно платить ему за якобы обеспечение их защиты. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.