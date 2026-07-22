В России спасенный из реки подросток скончался в больнице
17-летний подросток погиб после купания в водоеме Чувашии. Об этом сообщает MK.RU.
Трагедия произошла на реке Сура в городе Шумерля. Очевидцы вытащили парня из воды и вызвали скорую помощь. Пострадавшего в крайне тяжелом состоянии доставили в реанимацию Шумерлинского межрайонного медицинского центра.
Медики провели реанимационные мероприятия и подключили юного пациента к аппарату ИВЛ. Также на место выехали специалисты Республиканской детской клинической больницы. Несмотря на все усилия, спасти юношу не удалось.
Всего с начала купального сезона в республике утонули четверо несовершеннолетних, еще двоих детей спасли медики. Родителей призывают усилить контроль за детьми у водоемов.
Ранее сообщалось, что в Приморском крае утонул мальчик, купавшийся в реке с другом без ведома родителей.
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