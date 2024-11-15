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В российском регионе уничтожили украинский беспилотник

Губернатор Клычков заявил об уничтожении украинского БПЛА над Орловской областью
Фото: iStock/NiseriN

Фото: iStock/NiseriN

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над Орловской областью. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале.


В соответствии с информацией пострадавшие и повреждения отсутствуют, уточнил глава области. Он добавил, что в настоящее время оперативные службы проводят проверки на месте происшествия.

Ранее стало известно, что украинские военные совершили масштабный налет на Краснодарский край с использованием беспилотников-камикадзе. Два муниципалитета подверглись нападению. В Крымске фрагменты беспилотника упали на территорию домовладений. В Красноармейском районе станицы Полтавской обломки повредили крышу частного дома.

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#орловская область
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#губернатор
#пво
#краснодарский край
На подмосковных дорогах в октябре погибли 13 крупных копытных животных
15 ноября 2024, 22:04

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

13 крупных копытных животных были сбиты автомобилями на дорогах Московской области в октябре. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета лесного хозяйства региона.
«Встреча с крупным копытным на подмосковных дорогах – не редкость. Иногда это заканчивается авариями. Только за октябрь под колёсами автомобилей погибли 11 лосей и две косули. Водители, виновные в гибели животных, обязаны заплатить штрафы: за лося – 80 тыс. рублей, за косулю – 40 тыс.», – уточнили в ведомстве.
Там напомнили, что места появления диких животных на дорогах обозначают дорожными знаками «Дикие животные». Они предупреждают водителя о возможном выходе на дорогу диких зверей – оленей, коз, лосей и медведей.

Знаки имеют форму треугольника белого цвета с красной окантовкой, на котором изображён силуэт оленя. Водитель, увидев такой знак, должен снизить скорость и быть готовым пропустить выбежавшего на проезжую часть дикого зверя.

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#лось
#подмосковье
#московская область
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В Сибири взяли получившего три миллиона рублей взятки на кассе магазина депутата
15 ноября 2024, 21:10

Фото: istockphoto/blinow61

Депутата Совета депутатов города Обь в Сибири задержали по подозрению в покушении на мошеннические действия, пишет «Лента.ру», ссылаясь на МВД по Новосибирской области. Операция по задержанию фигуранта проводилась совместно с ФСБ России.
На оперативных кадрах можно увидеть, как два человека стоят на кассе продуктового магазина. Один складывает в пакет товары, а затем кладет туда же предмет, в котором, по предварительной информации, лежат деньги. Затем силовики берут злоумышленника на выходе.

По информации силовиков, задержанный предлагал помощь в закрытии уголовного дела своему знакомому за шесть миллионов рублей. При этом уточняется, что реально повлиять на ход дела депутат не мог.

Его взяли при передаче аванса в три миллиона рублей около одного из городских магазинов накануне, 14 ноября.

Меру пресечения фигуранту изберут в ближайшем времени. Уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере контролирует прокуратура.

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#мир
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#полиция
#фсб
#новости
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Pattaya Mail: турист из Индии сломал ногу в конфликте с магазином в Таиланде
15 ноября 2024, 20:13

Фото: istockphoto/ananaline

Индийский турист сломал ногу в Таиланде, конфликтуя с сотрудником магазина, пишет Pattaya Mail. Как уточнили авторы материала, все произошло накануне в четверг, 14 ноября. Ангад Чандхок в возрасте 38 лет хотел забрать заказ, но увидел, что в нем не хватало товаров. Работник заверил, что все товары были в наличии.
По данным источника, перепалка переросла в драку достаточно быстро, туриста вытолкнули на улицу. Также в конфликт вмешалось третье неназванное лицо. Оно напало на Чандхока, а тот в результате падения при потере равновесия сломал ногу.

Спасатели помогли пострадавшему, отправив его в госпиталь. Злоумышленник сбежал. По показаниям очевидцев, работник оскорблял туриста, а другой мужчина, возможно, его друг, нанес удар иностранцу.

Местные жители обеспокоены такими инцидентами, и считают, что происходящее влияет на имидж Патайи. Они призывают сотрудников, которые обслуживают туристов, следить за собой.

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#мир
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#конфликт
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Предложил половой акт: как на самом деле убивали 16-летнюю Дану Ильиных и какие детали всплыли на шоу Малахова
15 ноября 2024, 19:40

Дана Ильиных (Фото: кадр из эфира программы «Малахов»)

Спустя год Свердловский областной суд завершил расследование загадочной смерти 16-летней Даны Ильиных. Велосипедист, которого удалось установить благодаря записям с камер наблюдения, был признан виновным и приговорен к 21 году лишения свободы. Однако после оглашения приговора исчезла мама осужденного, которая ранее говорила о поступающих ей угрозах. На шоу Андрея Малахова были представлены новые детали трагического убийства 16-летней Даны из Каменска-Уральского. Подробности – в материале «Радио 1».

Обстоятельства гибели Даны Ильиных


Поздно вечером 8 августа 2023 года школьница Дана Ильиных вернулась домой из Екатеринбурга на электричке и направилась через парк. По пути она опубликовала тревожное сообщение в своем телеграм-канале: «Мне в соло придется дойти до дома, так что прошу меня не убивать и не насиловать, я хочу дойти до дома. По крайней мере, сегодня».

Фрагмент публикации Даны перед гибелью (Фото: кадр из эфира программы «Малахов»)

На следующее утро ее тело было обнаружено в яме, расположенной всего в десяти метрах от лесополосы.


Убийцей оказался местный житель


Согласно записям с камер наблюдения, в тот вечер за Даной на велосипеде ехал местный житель Эдуард Голиков. 31 августа 2023 года он был задержан полицией. Мужчина утверждал, что увидел, как девушке стало плохо, и она упала в яму, после чего он украл ее телефон и закопал его неподалеку в лесу, а затем уехал. Эдуард также указал место, где спрятал устройство. Позже 36-летний Голиков неоднократно менял свои показания, однако во время одного из допросов он все же признался в убийстве школьницы.

«Она очень понравилась мне внешне. У меня возникло желание предложить ей вступить со мной в половой акт. Я попытался начать диалог, но она ничего не ответила. Тогда я схватил ее за руку и потащил в сторону лесополосы. Она кричала около 3-5 секунд. А я в этот момент, не зная, что делать, решил задушить ее. Я испугался, что если отпущу, то она может запомнить меня и обратиться в полицию», – признался Голиков.

Эту информацию позже подтвердили в Следственном комитете. Ранее отец погибшей девушки рассказал, что за неделю до задержания Эдуард Голиков отправил Дане сообщение: «Ты жива?»

Следователи зарядили телефон Даны и обнаружили, что это сообщение было отправлено с номера Голикова. Он не объяснил, откуда у него был номер девушки. Версия о том, что они были знакомы, не имеет подтверждений.

«Мне кажется, он мог взять ее номер перед тем, как спрятал телефон, и отправить это сообщение, чтобы узнать, действительно ли она умерла», — считает Александр.


Приговор убийце


Эдуарду Голикову предъявили обвинения по статьям «убийство с целью скрыть другое преступление», «покушение на изнасилование несовершеннолетней с применением насилия» и «кража с причинением значительного ущерба». 22 октября 2024 года суд вынес ему приговор: 21 год и 1 месяц лишения свободы в колонии строгого режима.


Следил за школьницей


Записи с камер наблюдения (Фото: кадр из эфира программы «Малахов»)

Тем не менее, родственники Эдуарда не верят в его причастность к этой ужасной трагедии. 14 ноября на телеканале «Россия 1» вышел новый выпуск программы «Малахов», посвященный делу о гибели Даны. В студии присутствовала крестная мама Эдуарда Голикова, которая высказала предположение, что школьница могла умереть от воздействия энергетических напитков, а Эдуарда могли заставить взять на себя вину за ее смерть.

«У меня есть подруга, работающая на железнодорожном вокзале, которая убирает вагоны. В тот вечер в одном из вагонов находилась группа подростков, среди которых была и Дана. Она хорошо запомнила эту компанию. Когда ребята вышли, в вагоне осталась куча пустых банок от энергетиков. Я думаю, что девочке просто стало плохо, и она задохнулась рвотными массами», — предположила крестная Ольга Логашина.

В студии также выступил отец Даны, Александр Ильиных. В ответ на версию Ольги он сообщил, что видел результаты экспертизы, в которой указывалось на наличие потожировых следов Голикова на одежде Даны. Знакомые 16-летней девушки утверждали, что Эдуард следил за ее публикациями в Интернете.
«Говорят, что он был подписан на ее Telegram с поддельного аккаунта и наблюдал за тем, чем она занимается», — рассказали подруги школьницы.


Результаты экспертизы


Стоит отметить, что экспертиза по делу проводилась дважды, и для второй потребовалось эксгумировать тело школьницы. Судебно-медицинский эксперт Эдуард Туманов заметил странности в заключениях обеих экспертиз во время своего выступления на шоу.
«В первой экспертизе эксперты не обнаружили признаков, указывающих на удушение, и не смогли четко установить причину смерти. Во второй экспертизе, в которой использовались как первичные материалы, так и данные, полученные при эксгумации, специалисты заявили, что смерть произошла в результате «сдавления органов шеи руками». Однако чуть ниже в заключении указано, что не исключается возможность, что причиной смерти стало закрытие рта и носа. Мне кажется, экспертам стоит определиться с выводами», — прокомментировал Туманов в эфире.


Осужденный за убийство Эдуард Голиков (Фото: кадр из эфира программы «Малахов»)


Пропажа матери Голикова


Чтобы помочь сыну, мать Голикова продала квартиру и наняла адвокатов. Однако это облегчить участь наследника не помогло.

Суд обязал Эдуарда выплатить моральную компенсацию в размере 10 миллионов рублей потерпевшей стороне. Ранее женщина заявляла о поступающих в ее адрес угрозах. Теперь она вынуждена менять места пребывания и скрываться даже от близких.

«Я боюсь выходить на улицу, дома хожу на полусогнутых, сплю по три часа в день. А пишут, что я якобы беспробудно пью... Меня спасет только смена имени и фамилии. Все знают, кто я. Но как можно дать парню 21 год?!» — возмутилась мать заключенного.

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Россиянина обнаружили без признаков жизни у бассейна в тайском отеле
The Phuket News: россиянина нашли без признаков жизни у бассейна в Пхукете
15 ноября 2024, 19:19

Фото: istockphoto/Prasit Supho

Туриста из России обнаружили без признаков жизни в одном из отелей Таиланда, детали раскрыли журналисты The Phuket News. Охранник гостиницы Патонга на Пхукете нашел мужчину ранним утром накануне, 14 ноября, когда патрулировал территорию. Россиянин был в шортах и черной футболке, он лежал на террасе рядом с бассейном.
Персонал сообщил полицейским, что туриста видели вечером в баре на 24 этаже. После они слышали громкий звук, однако не обратили на это никакого внимания.

Причиной названо падение с высоты. Полиция передала информацию властям, чтобы те связались с посольством для передачи информации родным мужчины.

Ранее сообщалось, чья квартира загорелась в Москве.

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#мир
#таиланд
#россияне
#новости
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В подмосковных лесах за время пожароопасного сезона возникло почти 200 возгораний
15 ноября 2024, 18:56

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

В лесах Подмосковья 15 ноября завершился пожароопасный сезон, который в этом году начался 1 апреля. За это время возникло без малого 200 природных пожаров, сообщил председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.
«С начала пожароопасного сезона на землях лесного фонда Московской области было зафиксировано 198 лесных пожаров. Общая площадь, пройденная огнём, составила почти 102 га. По сравнению с предыдущим годом количество возгораний увеличилось на 17, а их площадь уменьшилась примерно на 43 га. За счёт высокой скорости реагирования на лесные пожары и оперативности их ликвидации средняя площадь на момент ликвидации пожаров составила 0,52 га», – рассказал Агулов.
Он добавил, что все пожары были своевременно обнаружены и потушены. Чрезвычайных ситуаций не допущено, населённые пункты и объекты экономики не пострадали.

К тушению лесных пожаров с начала сезона были привлечены 2 тыс. 698 человек и 1 328 единиц техники. В этом году пик возгораний пришёлся на сентябрь.

70 пожаров было обнаружено с помощью видеокамер, 63 – по сообщениям населения, 39 – при проведении наземного и 26 – авиационного патрулирования.

Как отметили в подмосковном Комлесхозе, главной причиной лесных пожаров остаются нарушение правил пожарной безопасности и палы сухой травы.

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#лес
#лесные пожары
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#природные пожары
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#подмосковье
#московская область
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Квартира миллиардера вспыхнула в центре Москвы
SHOT: в центре Москвы произошел пожар в квартире миллиардера Озерского
15 ноября 2024, 18:31

Фото: iStock/photovs

В центре Москвы сегодня, 15 ноября, загорелась квартира 57-летнего миллиардера Дмитрия Озерского, сообщает телеграм-канал SHOT. Пожар, как утверждается, произошел в квартире площадью 300 квадратных метров на Староконюшенном переулке на Арбате.
По информации издания, владелец квартиры — Дмитрий Озерский, председатель совета директоров Северо-Западного рыбопромышленного консорциума, который занимается добычей краба и морепродуктов.

Отмечается, что пожар удалось быстро потушить оперативно прибывшим спасателям. Огонь повредил личные вещи и подвесной потолок. О пострадавших не сообщается.

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#человек
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Роспотребнадзор нашел причину массового отравления детей в школе Новочебоксарска
Причиной массового отравления детей в школе Новочебоксарска стал норовирус
15 ноября 2024, 17:55

Фото: iStock/photovs

Роспотребнадзор Чувашии нашел причину массового отравления детей в школе Новочебоксарска — у заболевших выявили РНК норовируса. Об этом надзорный орган сообщил на своем сайте. Отмечается, что при этом в пищеблоке учебного заведения обнаружили ряд санитарных нарушений.
«По результатам санитарно-эпидемиологического расследования установлена причина инфекционного заболевания в пищеблоке МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4». У заболевших обнаружена РНК норовируса. В пищеблоке установлен ряд нарушений санитарного законодательства», — указано в публикации.
Ранее Минздрав Чувашии сообщал, что по данным на 14:30 зафиксировано 34 обращения по линии скорой помощи. Госпитализировали пятерых, остальных отправили на амбулаторное лечение. Еще 129 пациентов — еще 129 пациентов обратились за амбулаторной помощью в поликлинику Новочебоксарского медцентра.

Напомним, прокуратура Чувашии сообщала, что после получения информации о массовом отравлении из школы попытались вывезти просрочку из столовой.
«По приезду в образовательное учреждение им был выявлен и пресечен факт попытки вывоза через запасной выход школы продуктов питания, ранее хранившихся в помещении столовой. Осмотр указанной продукции показал, что она имеет явные признаки «просрочки». К примеру, дата срока годности на тушках цыпленка была установлена — 24.10.2024», — говорится в сообщении.
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#минздрав
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#школы
#прокуратура
#лечение
#обращения
#человек
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«Притворялся азербайджанцем»: роман 39-летней россиянки с турком превратился в ад, чего до сих пор боится женщина
15 ноября 2024, 17:00

Фото: istockphoto / lolostock

Увлекательная история любви между Екатериной К. и привлекательным жгучим турком едва не закончилась трагически. Их семейное счастье, которое обещало мир и гармонию, быстро превратилось в настоящий кошмар, когда любящий партнёр вдруг стал опасным безумцем. Эта история, о которой расскажет «Радио 1» — только начало тяжёлых испытаний для 39-летней на тот момент Екатерины.

Свадьба через три дня после знакомства


В 2010 году семья женщины переехала в Москву, а Екатерина осталась в Туркменистане из-за работы. Она была юристом в крупной турецкой компании и зарабатывала около 1,5 тысячи долларов в месяц. У неё была своя машина, квартира и деньги.

Однажды в их компании появился новый работник. Кенан прилетел из Турции и занял руководящую должность в одном из отделов.

«Видимо, сразу меня заметил, потому что не давал проходу. А я как раз уволилась, пропала. Тогда он явился ко мне домой. Уверял: мечтает о семье, особенно хочет сына. Вот мое сердце и дрогнуло. А через три дня он заявил: "Выходи за меня замуж"», — рассказала Екатерина для «КП»

Катя тогда даже и не догадывалась, что ложь началась с самого начала. Кенан притворялся азербайджанцем, когда ухаживал за ней. Когда всё раскрылось, было уже слишком поздно — чувства взяли верх. И жених отвёз свою невесту в Стамбул.

Екатерина признаётся, что была поражена: повсюду стройки, цыгане кругом, куры ходят. Кенан говорил, что его семья живёт скромно, но всё равно это был шок. Однако отказываться от свадьбы она не собиралась.

«Расписались мы тайком. После выпили кофе, вернулись и объявили родителям. Они спросили: "Почему не устроили свадьбу?!". А Кенан ответил им: "Зачем мне вторая свадьба?". Тут я и села. Это потом уже узнала, что он уже был женат на девушке из Казахстана. Но жить с ним она не смогла. Человек постоянно ходил налево. И все – развод», — рассказала женщина.

Не тот, за кого себя выдавал


Был и ещё один тревожный сигнал: Катя сразу заметила, что в Турции её муж стал вести себя иначе. Он начал намекать, что ей следует «закрыться» — носить одежду, которая полностью скрывает руки, ноги и волосы. Но Екатерина отказалась.

После церемонии бракосочетания молодожёны вернулись в Ашхабад. Однако на работе у Кенана возникли проблемы, и его не только депортировали из страны, но и избили.

«Уехал обратно в Стамбул и давай мне петь: приезжай, умираю без тебя. И тут же узнаю: я беременна. Ну что, нужно ехать к папе ребенка. Быстренько продала квартиру, машину и вперед. Хотя моей мечтой было улететь к своим в Москву», — поделилась Катя.

Когда Катя приехала, Кенан убедил её вложить большую часть из 65 тысяч долларов в открытие фирмы по производству вытяжных систем. В течение двух лет бизнес процветал, но затем один из партнёров скончался, оставив после себя долги. Это привело к банкротству Кенана, и он потерял все деньги.

«В 2012-м я родила сына. А еще раньше забрала свою дочку от первого брака. Она до этого жила у моих родителей, она звала Кенана папой. Но после появления первенца "папу" как подменили, вообще не смотрел в ее сторону. Сыну четыре месяца, пью лекарства, но они меня подвели. Забеременела снова», — сказала женщина.
Кенан не хотел ещё одного ребёнка, но девушка решила рожать. В результате на свет появилась девочка Мерьям. Несмотря на то, что малышка — копия своего папы, он не брал её на руки год посл её рождения.


Исчез из тюрьмы: где на самом деле находится осужденный на 24 года экс-министр Бишимбаев, жестоко убивший свою жену
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Начал употреблять


После потери своей компании Кенан стал совсем другим. Он стал возвращаться домой поздно и с красными глазами. В итоге Катя узнала: он пристрастился к травке.

«Я прихожу, когда хочу! А ты, женщина, оставайся дома!», — в ответ на возражения жены сказал Кенан.
Девушку такое поведение мужа не устроило.

«Конечно, я была вне себя. Но работала постоянно. Занималась закупками тканей, освоила массаж. На хлебушек зарабатывала — всё в семью. А Кенан тем временем выпросил денег у моей мамы и открыл бизнес по продаже квартир. Казалось, все могло устроиться, но нет. Я уже хотела уехать. Однако в 2014-м году Кенан устроил жуткую сцену — порвал мой паспорт и сжег документы старшей дочки, чтобы мы не могли уехать», — рассказала она.

Фото: istockphoto / Khosrork

Уже через год произошло самое страшное — Катя впервые подверглась физическому насилию. Всё из-за того, что женщина пыталась уговорить мужа перестать общаться с другом, который продаёт наркотики. Это настолько сильно разозлило Кенана, что он набросился на неё. В результате Екатерина выбежала из дома, но муж погнался за ней, поместил в багажник и отвёз в лес.

«Его надоумили, что в меня вселились джины. И это вроде как против них верное средство. Потом в дом пришел мулла. Стал что-то петь и бить меня палкой, чтобы изгнать джинов», — сказала женщина.
В том же году она обратилась в приют для жертв домашнего насилия, но не смогла остаться из-за религиозных убеждений. Тогда появился Кенан, который умолял её о прощении и просил вернуться ради детей. Она решила дать ему второй шанс — идти ей было некуда, паспорта нет. Однако она признаётся, что это была огромная ошибка.

Начал избивать на регулярной основе


Однако мир в семье длился не долго. Кенан стал раздражительным, снова возвращался домой с красными глазами и начал поднимать руку на Катю и детей.

«У меня нет ни одного несломанного ребра. Я в полицию, а там одни отговорки», — поделилась Екатерина.
В итоге она забрала детей и уехала, сняв квартиру в закрытом комплексе с охраной. Но, по её словам, Кенан всё равно каким-то образом пробрался туда. Он хотел забрать детей, чтобы жить на их деньги, получаемые от государства, а её отправить обратно в Туркменистан.

Однажды Екатерина и Кенан случайно встретились на улице. По словам Кати, её муж сразу накинулся на неё.

«Как ударит кулаком по голове. Шишка теперь огромная. Я не растерялась – пшикнула в него из газового баллона. Все это увидели местные, кинулись на него, давай молотить. Младшие дети были рядом, перепугались страшно», — рассказала она.
В полиции мужчина перевернул всё так, будто жертва — он. Екатерина сняла побои, чтобы доказать, что её действия были самообороной. Однако в чужой стране сложно кому-то что-то доказать.

«Правда в том, что таких, как я, доказывающих свою правоту, здесь не любят. Особенно иностранок. На турчанку муж руку не поднимет, у нее есть мама и папа, они его «закопают». Ну а тебе при ссоре орет: «Ты никто! Тебя здесь спасать некому», — сказала Катя.

После всего произошедшего Кенан стал звонить родителям Екатерины и угрожать, что он её убьёт. Мама Кати из-за этого попала в больницу — стало плохо с сердцем.

Теперь Катя пытается добиться развода, но боится, что муж не даст ей спокойной жизни в Турции.

«Я в Турции 10 лет живу, дочка тут поступила в университет. Куда нам ехать? В крайнем случае, потом выберем другой город. Нет, я не спорю, хорошие истории бывают. Но по моим наблюдениям, это процентов 20 из 100. Остальные — как у меня или хуже», — завершила свой рассказ Екатерина.

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#наркотики
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