В российском регионе уничтожили украинский беспилотник

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Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над Орловской областью. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале.
В соответствии с информацией пострадавшие и повреждения отсутствуют, уточнил глава области. Он добавил, что в настоящее время оперативные службы проводят проверки на месте происшествия.
Ранее стало известно, что украинские военные совершили масштабный налет на Краснодарский край с использованием беспилотников-камикадзе. Два муниципалитета подверглись нападению. В Крымске фрагменты беспилотника упали на территорию домовладений. В Красноармейском районе станицы Полтавской обломки повредили крышу частного дома.
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Александр Климов