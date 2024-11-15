Солдаты ВСУ услышали об успешном наступлении войск РФ и решили сдаться

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Пленный солдат ВСУ Александр Раполюк заявил, что группа военнослужащих ВСУ, оказавшаяся в Курской области, решила сдаться, услышав о том, как российские войска практически без потерь захватили пять украинских позиций. Об этом информирует ТАСС.
Пленный рассказал на видео, которое имеется в распоряжении ТАСС, что украинские военные сдались без боя и ждали до следующего утра. Он отметил, что они услышали о том, как российские войска захватили пять украинских позиций практически без потерь. По его словам, только один боец ВС РФ был несерьезно ранен. Солдат добавил, что целый взвод ВСУ был практически уничтожен.
Помимо этого, Раполюк рассказал, что их изначально направили в Курскую область под предлогом необходимости смены товарищей, однако к моменту их прибытия на нужную позицию сослуживцы уже не были живы.
Утром 6 августа ВСУ атаковали Курскую область, пытаясь прорвать оборону на государственной границе России и нанося массированные удары по мирным районам региона, что привело к гибели и ранениям десятков людей. В Курской области был введён режим чрезвычайной ситуации федерального масштаба и КТО. Операция по изгнанию боевиков киевского режима с территории России продолжается.
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Помимо этого, Раполюк рассказал, что их изначально направили в Курскую область под предлогом необходимости смены товарищей, однако к моменту их прибытия на нужную позицию сослуживцы уже не были живы.
Утром 6 августа ВСУ атаковали Курскую область, пытаясь прорвать оборону на государственной границе России и нанося массированные удары по мирным районам региона, что привело к гибели и ранениям десятков людей. В Курской области был введён режим чрезвычайной ситуации федерального масштаба и КТО. Операция по изгнанию боевиков киевского режима с территории России продолжается.
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Дарья Осипова