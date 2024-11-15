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Наступление Вооружённых сил России на Купянск в Харьковской области завершится тем, что этот населённый пункт будет занят. Такое мнение выразил военнослужащий ВСУ Евгений Дикий в беседе с украинским изданием «Телеграф».
«Мы доигрались до того, что бои уже идут, собственно, в пригороде самого Купянска», — отметил Дикий.
При этом военный убеждён, что Украину от полного поражения в конфликте с Россией может спасти только мобилизация.
Прежде пленный солдат Вооружённых сил Украины Александр Раполюк сообщил, что группа украинских военнослужащих, находившаяся в Курской области, приняла решение сдаться после того, как узнала о том, что российские войска практически без потерь захватили пять позиций Украины. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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