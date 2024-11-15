В Крымском районе Кубани произошла атака беспилотников: места падения оцеплены

Фото: iStock/NiseriN
Крымский район Кубани стал объектом атаки нескольких десятков беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) минувшей ночью. Места падения БПЛА оцеплены. Об этом в своем Telegram-канале написал глава муниципального образования Крымский район Краснодарского края Сергей Лесь.
По информации губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, атака затронула также Красноармейский район. В результате падения БПЛА были повреждены автомобиль и крыши двух частных домов, в одном из случаев выбило стекла, однако пострадавших нет.
Глава Крымского района Сергей Лесь сообщил, что на месте происшествий продолжают работать оперативные службы.
Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.
Ранее МО РФ сообщило, что средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 51 украинский беспилотник над тремя регионами РФ и в акватории Азовского моря.
Читайте также:
«Доигрались»: солдат ВСУ раскрыл, что произошло под Купянском
Солдаты ВСУ услышали об успешном наступлении войск РФ и решили сдаться
США приготовились к быстрой поставке вооружений Украине в ближайшие месяцы
Стало известно о массированной атаке БПЛА ВСУ на два муниципалитета Кубани
Глава Крымского района Сергей Лесь сообщил, что на месте происшествий продолжают работать оперативные службы.
«На двух улицах города — Лунной и Кольцевой — оцеплены места падения частей беспилотников. На месте спасатели, все оперативные службы», — написал он.
Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.
Ранее МО РФ сообщило, что средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 51 украинский беспилотник над тремя регионами РФ и в акватории Азовского моря.
Читайте также:
«Доигрались»: солдат ВСУ раскрыл, что произошло под Купянском
Солдаты ВСУ услышали об успешном наступлении войск РФ и решили сдаться
США приготовились к быстрой поставке вооружений Украине в ближайшие месяцы
Дарья Осипова