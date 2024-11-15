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В Крымском районе Кубани произошла атака беспилотников: места падения оцеплены

Глава Крымского района Краснодарского края: места падения БПЛА оцепили
Фото: iStock/NiseriN

Фото: iStock/NiseriN

Крымский район Кубани стал объектом атаки нескольких десятков беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) минувшей ночью. Места падения БПЛА оцеплены. Об этом в своем Telegram-канале написал глава муниципального образования Крымский район Краснодарского края Сергей Лесь.
По информации губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, атака затронула также Красноармейский район. В результате падения БПЛА были повреждены автомобиль и крыши двух частных домов, в одном из случаев выбило стекла, однако пострадавших нет.

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Глава Крымского района Сергей Лесь сообщил, что на месте происшествий продолжают работать оперативные службы.

«На двух улицах города — Лунной и Кольцевой — оцеплены места падения частей беспилотников. На месте спасатели, все оперативные службы», — написал он.

Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.

Ранее МО РФ сообщило, что средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 51 украинский беспилотник над тремя регионами РФ и в акватории Азовского моря.

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Офицер Борисенко: ВСУ состоят из насильно мобилизованных жителей сел и городков
15 ноября 2024, 09:27

Фото: istockphoto/zabelin

На сегодняшний день основную часть украинских военнослужащих составляют принудительно мобилизованные жители малых населённых пунктов. Об этом сообщил командир минометной батареи ВСУ Мирослав Борисенко в интервью ТСН.
«Безусловно, это мобилизованные жители небольших городов и сел. Почти 90%», — отметил он.

Борисенко добавил, что в его батарее большинство солдат — это представители «волны бусифицированных», как называют тех, кто был призван насильно.
«Я часто смеюсь над ними. Они действительно относятся к этой волне принудительно мобилизованных воинов», — пояснил он журналистам.

Военный также рассказал, что в селах работают люди в территориальных центрах комплектования. Эти сотрудники информируют ТЦК о мужчинах, уклоняющихся от мобилизации. Поэтому командир считает, что в небольших регионах уже «негде скрываться», и все уклонисты находятся в крупных городах страны.

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#вс рф
#солдат
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«Телеграф»: Украина доигралась до боевых действий в пригороде Купянска
15 ноября 2024, 09:21

Фото: iStock/Artem Zakharov

Наступление Вооружённых сил России на Купянск в Харьковской области завершится тем, что этот населённый пункт будет занят. Такое мнение выразил военнослужащий ВСУ Евгений Дикий в беседе с украинским изданием «Телеграф».
«Мы доигрались до того, что бои уже идут, собственно, в пригороде самого Купянска», — отметил Дикий.

При этом военный убеждён, что Украину от полного поражения в конфликте с Россией может спасти только мобилизация.

Прежде пленный солдат Вооружённых сил Украины Александр Раполюк сообщил, что группа украинских военнослужащих, находившаяся в Курской области, приняла решение сдаться после того, как узнала о том, что российские войска практически без потерь захватили пять позиций Украины. Подробности читайте в материале «Радио 1».

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Солдаты ВСУ услышали об успешном наступлении войск РФ и решили сдаться
Пленный: солдаты ВСУ решили сдаться, услышав об успешном наступлении войск РФ
15 ноября 2024, 08:29

Фото: iStock/Sinenkiy

Пленный солдат ВСУ Александр Раполюк заявил, что группа военнослужащих ВСУ, оказавшаяся в Курской области, решила сдаться, услышав о том, как российские войска практически без потерь захватили пять украинских позиций. Об этом информирует ТАСС.
Пленный рассказал на видео, которое имеется в распоряжении ТАСС, что украинские военные сдались без боя и ждали до следующего утра. Он отметил, что они услышали о том, как российские войска захватили пять украинских позиций практически без потерь. По его словам, только один боец ВС РФ был несерьезно ранен. Солдат добавил, что целый взвод ВСУ был практически уничтожен.

Помимо этого, Раполюк рассказал, что их изначально направили в Курскую область под предлогом необходимости смены товарищей, однако к моменту их прибытия на нужную позицию сослуживцы уже не были живы.

Утром 6 августа ВСУ атаковали Курскую область, пытаясь прорвать оборону на государственной границе России и нанося массированные удары по мирным районам региона, что привело к гибели и ранениям десятков людей. В Курской области был введён режим чрезвычайной ситуации федерального масштаба и КТО. Операция по изгнанию боевиков киевского режима с территории России продолжается.

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Минобороны: ПВО ночью сбила над Кубанью и Азовским морем 46 БПЛА ВСУ
15 ноября 2024, 07:41

Фото: iStock/sommersby

Средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 51 украинский беспилотник над тремя регионами РФ и в акватории Азовского моря. Об этом в своем Telegram-канале проинформировало Минобороны России.
В сообщении оборонного ведомства говорится, что дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 51 украинский БПЛА: 36 из них над Краснодарским краем, три — над Крымом, два — над Белгородской областью и 10 — над акваторией Азовского моря.

По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ. Иных подробностей в российском военном ведомстве не привели.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что этой ночью два муниципалитета Краснодарского края стали объектом массированной атаки вражеских беспилотников. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В Крымском районе Краснодарского края ночью нейтрализовали не менее 46 БПЛА ВСУ
15 ноября 2024, 07:33

Фото: iStock/AlexStepanov

Глава муниципального образования Крымский район Краснодарского края Сергей Лесь заявил, что за ночь в Крымском районе Кубани было нейтрализовано не менее 46 БПЛА ВСУ. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По его словам, пострадавших, к счастью, не зафиксировано. Помимо этого, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что этой ночью два муниципалитета Краснодарского края стали объектом массированной атаки БПЛА ВСУ.

Каждый день Вооруженные силы Украины пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных районах России с помощью беспилотников. Системы противовоздушной обороны уничтожают большую часть из них.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее военкор показал дорогу к Покровску, усыпанную телами бойцов ВСУ. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Стало известно о массированной атаке БПЛА ВСУ на два муниципалитета Кубани
Кондратьев: БПЛА ВСУ устроили массированную атаку на два муниципалитета Кубани
15 ноября 2024, 07:19

Фото: Istockphoto / Naypong

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что этой ночью два муниципалитета Краснодарского края стали объектом массированной атаки вражеских беспилотников. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По его словам, в Крымске обломки БПЛА упали на территорию четырех домовладений. Он отметил, что пострадавших нет, однако зафиксированы повреждения крыши одного из домов и автомобиля.

Помимо этого, в Красноармейском районе, в станице Полтавской, обломки беспилотника также причинили ущерб: повреждена крыша частного дома, а в другом доме выбиты стекла. Губернатор добавил, что пострадавших, к счастью, не зафиксировано.

На месте происшествий работают экстренные службы, которые оказывают необходимую помощь и оценивают текущую ситуацию. Главы районов информируют о развитии событий. Кондратьев сообщил, что обязательно будет проведена оценка материального ущерба, местные власти окажут поддержку в восстановлении пострадавших домов.

Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.

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#военные
#бпла
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#крыша
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США приготовились к быстрой поставке вооружений Украине в ближайшие месяцы
Пентагон: США отправят Украине оружие на $7 млрд перед завершением срока Байдена
15 ноября 2024, 06:48

Фото: iStock/Artfully79

Министерство обороны США столкнется с непростой задачей — поставить Украине вооружение на сумму более $7 млрд до окончания срока полномочий президента Джо Байдена в январе, сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх на регулярном брифинге для журналистов.
Байден намерен потратить все выделенные Конгрессом средства до ухода с поста, и для этого потребуется значительная работа.

«Полагаю, что в ближайшие месяцы вы увидите продолжение выделения пакетов (вооружений) из того, что есть у нас в запасах», — заявила пресс-секретаря Пентагона.
Сингх отметила, что некоторые поставки могут занять несколько месяцев, однако Пентагон не допустит снижения уровня боеготовности американской армии.

Ранее представитель Пентагона Патрик Райдер уточнил, что Минобороны США располагает $7 млрд для помощи Украине через механизм PDA (Presidential Drawdown Authority), позволяющий поставки вооружения без согласования с Конгрессом в случае чрезвычайных ситуаций.

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#поставки
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#пентагон
#украина
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В Киеве признались, что создание ядерной бомбы не поможет Украине
Подоляк: ядерное оружие не решит проблемы Украины на фронте
15 ноября 2024, 05:48

Фото: iStock/Gerasimov174

Киев не рассматривает создание ядерного оружия, так как это не улучшит ситуацию на фронте, несмотря на возможные юридические и репутационные последствия, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью «РБК-Украина».
По его словам, даже если ядерное оружие могло бы повлиять на ход событий, оно не даст Украине решающих изменений на линии фронта.

Ранее представитель украинского МИД Георгий Тихий подчеркнул, что Украина соблюдает Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и не намерена его нарушать.

В то же время британская газета The Times со ссылкой на украинский Центр исследований сообщила, что Украина теоретически способна создать примитивное ядерное оружие, используя реакторный плутоний.

По данным издания, в стране имеется 7 тонн плутония, что могло бы позволить создать сотни тактических боеголовок.


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#украина
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#ядерное оружие
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Владелец крупнейшего мобильного оператора Украины просит окончить военный конфликт
Bloomberg: глава VEON призвал к прекращению конфликта Украины с Россией
15 ноября 2024, 03:32

Фото: iStock/Diy13

Глава голландского холдинга VEON Каан Терзиоглу, владеющего крупнейшим мобильным оператором Украины «Киевстар», призвал к прекращению конфликта с Россией.
В интервью Bloomberg он подчеркнул, что украинцы достойно сражались и заслуживают мирного решения. Терзиоглу отметил, что каждая война должна прекратиться, говоря о необходимости возвращения надежды и восстановления Украины.

«Каждый взлетающий самолет должен приземлиться в определенный момент. Каждая война должна прекратиться», — заявил бизнесмен касательно ситуации на Украине.
Сотрудники «Киевстара» продолжают поддерживать связь в сложных условиях, а сам VEON планирует вложить $1 млрд до 2027 года в цифровую инфраструктуру страны. Ранее компания продала свой российский актив «ВымпелКом» российскому менеджменту и завершила свои отношения с российским рынком.

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