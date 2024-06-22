В российском регионе утонули два подростка

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Два подростка предположительно утонули в реке Илек под Оренбургом, сообщает МЧС России в своем Telegram-канале.
Это произошло возле села Тамар-Уткуль в Соль-Илецком районе. Тогда же спасатели вытащили из реки Салмыш в Октябрьском районе тело 48-летнего мужчины.
Кроме того, МЧС обнаружило тело семилетней девочки на берегу реки Тимерсянка в Ульяновской области и тело мужчины в пруду в деревне Асаново Чувашской Республики.
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Александр Климов