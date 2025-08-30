В российском регионе водитель сбил инспектора ДПС и устроил погоню по гаражам

30 августа 2025, 11:36

Во Владимирской области полицейский оказался зажат между машин при задержании нетрезвого водителя

Фото: Istock/gorodenkoff

Во Владимирской области задержан автомобилист, который совершил наезд на сотрудника правоохранительных органов. Инцидент произошёл в Судогодском районе, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк в своём Telegram-канале.





Поводом для вызова полиции стали сообщения местных жителей о машине марки ВАЗ, которая двигалась по улицам с нарушениями. Очевидцы предположили, что водитель может быть нетрезв.

По данным представителя ведомства, когда полицейские остановили автомобиль, один из инспекторов вышел и направился к нарушителю.

«В этот момент мужчина включил заднюю передачу, резко повернул руль и начал движение. Инспектор оказался зажат между автомобилем ВАЗ и подъехавшим Nissan», — сообщила Волк.