В российском регионе водитель сбил инспектора ДПС и устроил погоню по гаражам
Во Владимирской области полицейский оказался зажат между машин при задержании нетрезвого водителя
Во Владимирской области задержан автомобилист, который совершил наезд на сотрудника правоохранительных органов. Инцидент произошёл в Судогодском районе, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк в своём Telegram-канале.
Поводом для вызова полиции стали сообщения местных жителей о машине марки ВАЗ, которая двигалась по улицам с нарушениями. Очевидцы предположили, что водитель может быть нетрезв.
По данным представителя ведомства, когда полицейские остановили автомобиль, один из инспекторов вышел и направился к нарушителю.
«В этот момент мужчина включил заднюю передачу, резко повернул руль и начал движение. Инспектор оказался зажат между автомобилем ВАЗ и подъехавшим Nissan», — сообщила Волк.Водитель, задержанный чуть позже в гаражном кооперативе, — ранее лишённый прав 36-летний мужчина, отказавшийся от медосвидетельствования. В отношении его возбуждено уголовное дело и составлено 7 административных протоколов.