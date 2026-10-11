В российском регионе волк бежал за женщиной

11 октября 2026, 21:00

В Ленобласти волк бежал за женщиной, она скрылась в подъезде

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

Вечером 10 октября в Ленинградской области дикий волк приблизился к жилым домам в центре населённого пункта. Об этом сообщает 78.ru.