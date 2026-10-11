В российском регионе волк бежал за женщиной
Вечером 10 октября в Ленинградской области дикий волк приблизился к жилым домам в центре населённого пункта. Об этом сообщает 78.ru.
Как рассказала местная жительница Анна, около 22:50 хищника заметили у магазина. Волк направился прямо к группе людей, гулявших с детьми и собаками.
По словам женщины, судя по поведению зверя, он пытался приблизиться к домашним питомцам. Крики россиянки хищника не испугали.
Отогнать волка удалось лишь после того, как он отреагировал на другую собаку и переключил внимание на неё. После этого зверь ушёл в сторону другой улицы где заметил женщину с крупным питомцем и побежал за ней. Очевидице удалось укрыться в подъезде — никто из людей не пострадал.
Анна, проживающая в посёлке около шести лет, отметила, что ранее волков встречали преимущественно в лесном массиве. Появление зверя возле освещённых жилых домов стало для неё неожиданностью. Женщина уже направила обращение в региональный комитет по охране животного мира, однако ответа пока не получила.
Читайте также: