В российском регионе загорелась воинская часть, пострадали два солдата

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В Екатеринбурге произошло возгорание в здании воинской части. Об этом пишет портал Е1.ru.
По данным издания, задымление произошло в туалете. Всех солдат экстренно эвакуировали из казармы, однако двое из них всё же пострадали. Они получили незначительные травмы, необходимая медицинская помощь была оказана оперативно.
В пресс-службе Центрального военного округа подтвердили факт возгорания.
По предварительным данным, огонь мог распространиться из-за неисправностей в электропроводке. Причины происшествия устанавливаются.
Пожарным удалось оперативно потушить пожар и не допустить распространения огня на соседние постройки.
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В пресс-службе Центрального военного округа подтвердили факт возгорания.
По предварительным данным, огонь мог распространиться из-за неисправностей в электропроводке. Причины происшествия устанавливаются.
Пожарным удалось оперативно потушить пожар и не допустить распространения огня на соседние постройки.
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Анастасия Чинкова