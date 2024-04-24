В Смоленской области из-за атаки беспилотников произошло возгорание на местной нефтебазе

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На объектах топливно-энергетических комплексов Смоленской области в результате атаки украинских беспилотников произошло возгорание. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем Телеграм-канале.
«Силы ПВО ВС России ведут борьбу с воздушными целями. По всей вероятности, в результате атаки противника по гражданским топливно-энергетическим объектам на территории Смоленского и Ярцевского района произошли возгорания», — сказано в сообщении.Отмечается, что на месте пожара работают сотрудники МЧС.
Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Ранее сообщалось, что в Харькове перебили газопровод. Микрорайон остался без газоснабжения. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак