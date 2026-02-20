Достижения.рф

На Триумфальной арке в Москве вспыхнула инсталляция коней

Фото: iStock/scull2

На Площади Победы в Москве произошел инцидент с коротким замыканием, который привел к возгоранию инсталляции коней на Триумфальной арке. Об этом сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.



Информация о пожаре поступила специалистам 19 февраля в 20:59 (мск). Пламя ликвидировали через 15 минут с помощью подручных средств. Предварительно, в результате возгорания никто не пострадал.

Ранее «Радио 1» передавало, что в московском метро женщина распылила перцовый баллончик в лицо мужчине, который случайно задел ее плечом. Инцидент произошёл в час пик на станции «Щёлковская» Арбатско-Покровской линии.

19 февраля сообщалось, что на юге Москвы произошло обрушение металлической конструкции крыши над уличным катком. Повреждения получил теневой навес, который защищал посетителей катка от солнца.

Мария Моисеева

