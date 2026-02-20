На Триумфальной арке в Москве вспыхнула инсталляция коней

20 февраля 2026, 00:46

Фото: iStock/scull2

На Площади Победы в Москве произошел инцидент с коротким замыканием, который привел к возгоранию инсталляции коней на Триумфальной арке. Об этом сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.