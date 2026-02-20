На Триумфальной арке в Москве вспыхнула инсталляция коней
На Площади Победы в Москве произошел инцидент с коротким замыканием, который привел к возгоранию инсталляции коней на Триумфальной арке. Об этом сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Информация о пожаре поступила специалистам 19 февраля в 20:59 (мск). Пламя ликвидировали через 15 минут с помощью подручных средств. Предварительно, в результате возгорания никто не пострадал.
