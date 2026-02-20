Жителя Кемерово и гражданина КНР заподозрили в организации незаконной миграции
В Кемерове арестовали местного жителя и гражданина Китая. Их подозревают в организации незаконной миграции на территории России. Об этом пишет РИА Новости.
Центральный районный суд города принял решение о заключении под стражу. По версии следствия, мужчины действовали по предварительному сговору. Они пригласили граждан Узбекистана и Китая для неофициальной работы. Подозреваемые предоставили им жилье и обеспечили трудоустройство. Заработную плату выплачивали наличными. Суд арестовал обвиняемых до 5 апреля. Постановления суда пока не вступили в законную силу.
