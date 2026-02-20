Женщина с топором обратила в бегство шесть медведей и спасла мужа
В округе Маюрбхандж штата Одиша произошел необычный случай. Женщина по имени Лили Сорен проявила невероятную храбрость, когда медведь напал на ее мужа Малде. Об этом сообщает Kerala Kaumudi.
Супруги отправились в лес за листьями, когда столкнулись с группой из шести медведей. Один из хищников внезапно накинулся на Малде и начал его терзать. Лили быстро схватила топор и принялась защищать мужа, нанося удары по зверю. После полученной раны медведь сбежал, другие хищники не стали нападать на супругов.
Малде получил серьезные травмы и был доставлен в местную больницу. Врачи позже перевели его в специализированное учреждение из-за тяжелых повреждений головы. Лили продемонстрировала мужество в критической ситуации, спасая жизнь своему мужу.
