Женщина с топором обратила в бегство шесть медведей и спасла мужа

20 февраля 2026, 07:18

В Индии женщина с топором дала отпор медведям и спасла мужа

Фото: iStock/Warren A Metcalf

В округе Маюрбхандж штата Одиша произошел необычный случай. Женщина по имени Лили Сорен проявила невероятную храбрость, когда медведь напал на ее мужа Малде. Об этом сообщает Kerala Kaumudi.