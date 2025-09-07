«Я думала, бомба!»: Женщина из Подмосковья открыла стрельбу из винтовки по дрону
В Подмосковье женщина попыталась сбить из винтовки дрон, который оказался игрушкой соседского мальчика. Семья ребёнка не стала предъявлять претензий, сославшись на неспокойное время. Об этом сообщает «Регнум».
Инцидент произошёл 6 июля. 9-летний мальчик запускал подаренный дрон на даче в Шатуре. Внезапно семья услышала звуки, похожие на выстрелы.
«Я подбежал к ребёнку, взял у него пульт и увидел по камере с квадрокоптера, что это наша соседка, живущая через забор от нас, бегает по своему участку с пневматической винтовкой и пытается подстрелить наш дрон», — рассказал отец мальчика.Женщина объяснила правоохранителям, что сильно испугалась, когда увидела в воздухе дрон, и решила его подбить, потому что опасалась, что он может сбросить бомбу. Полиция не стала возбуждать дело из-за отсутствия состава преступления. Семья мальчика заявила, что понимает состояние соседки и не имеет к ней претензий.