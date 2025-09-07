«Я думала, бомба!»: Женщина из Подмосковья открыла стрельбу из винтовки по дрону

07 сентября 2025, 18:03

В Подмосковье женщина пыталась сбить винтовкой игрушечный квадрокоптер

Фото: Istock/NatureNow

В Подмосковье женщина попыталась сбить из винтовки дрон, который оказался игрушкой соседского мальчика. Семья ребёнка не стала предъявлять претензий, сославшись на неспокойное время. Об этом сообщает «Регнум».





Инцидент произошёл 6 июля. 9-летний мальчик запускал подаренный дрон на даче в Шатуре. Внезапно семья услышала звуки, похожие на выстрелы.

«Я подбежал к ребёнку, взял у него пульт и увидел по камере с квадрокоптера, что это наша соседка, живущая через забор от нас, бегает по своему участку с пневматической винтовкой и пытается подстрелить наш дрон», — рассказал отец мальчика.