В Российском военно-историческом архиве обнаружили муляж указа Петра I

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В Российском военно-историческом архиве обнаружен поддельный указ Петра I. Документ носит название «О приискании на Дону и в Воронежской губернии каменного уголья и руд» и датирован 11 ноября 1723 года.
Подлинник документа был обнаружен на европейском аукционе International Autograph Auctions Europe S.L., сообщает РЕН ТВ. Сотрудники архива не знают, кто и когда осуществил подмену исторического документа, они узнали о случившемся только после того, как были объявлены торги.
К сожалению, это не первое происшествие в военно-историческом архиве. 1 ноября стало известно, что из него похитили указ Петра II об «Указе императора Петра II в Военную коллегию об отстранении Фаменцына от должности коменданта Санкт-Петербурга и назначении на его место князя Г.А. Урусова», датированный 9 сентября 1727 года. Указ был продан во Франции за 3 120 евро (около 330 тысяч рублей). Документ примечателен тем, что Петр II скончался в возрасте 14 лет, оставив немного указов, так что этот является настоящим раритетом.
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Александр Бойцов