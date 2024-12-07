В Российском военно-историческом архиве обнаружили муляж указа Петра I

В июле 2018 года на лестничной площадке дома по Алтуфьевскому шоссе в Москве было найдено тело 57-летнего Михаила Хачатуряна. Мужчина скончался от множественных колото-резаных ранений в область шеи и груди. По подозрению в убийстве были задержаны три дочери покойного: 19-летняя Крестина, 18-летняя Ангелина и 17-летняя Мария. Несмотря на то, что трагедия произошла больше 5 лет назад, приговор девушкам до настоящего времени судом не вынесен. О том, какие сложности имеются в деле сестер Хачатурян и как все это время живут обвиняемые девушки читайте в материале «Радио 1».