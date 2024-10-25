В Туле учительница украла из школы учебники и продала их в интернете

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В Туле учитель английского языка после увольнения украла из школьной библиотеки учебники на общую сумму один миллион рублей. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Отмечается, что в конце прошлого учебного года 47-летняя учительница написала заявление об увольнении. А в сентябре директор школы обнаружил пропажу учебных книг на общую сумму в один миллион рублей. Он написал заявление в полицию.
Выяснилось, что перед увольнением женщина неоднократно проникала в библиотеку, пока охранник поливал цветы, и похищала учебники. Украденное она успешно продавала в интернете.
Суд в Туле вынес приговор о заключении учительницы под домашний арест. Её может грозить наказание в виде штрафа и тюремного заключения на срок до пяти лет.
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Выяснилось, что перед увольнением женщина неоднократно проникала в библиотеку, пока охранник поливал цветы, и похищала учебники. Украденное она успешно продавала в интернете.
Суд в Туле вынес приговор о заключении учительницы под домашний арест. Её может грозить наказание в виде штрафа и тюремного заключения на срок до пяти лет.
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Анастасия Чинкова