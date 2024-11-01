Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Стало известно, где был продан указ императора Петра II, который был похищен из РГВИА

Стало известно, где был продан указ императора Петра II, который был похищен из РГВИА

Пропавший из архива в РФ указ Петра II продали на аукционе во Франции за €3120
Фото: iStock/anyaberkut

Фото: iStock/anyaberkut

Указ императора Петра II, который был украден из Российского государственного военно-исторического архива (РГВИА), был продан на аукционе во Франции. Об этом проинформировала «Фонтанка» со ссылкой на карточку лота.
Речь идет о документе, датированном 9 сентября 1727 года, в котором император отстраняет Фаменцына от должности коменданта Санкт-Петербурга и назначает на его место князя Г.А. Урусова.

Начальная цена лота на торгах составляла всего одну — две тысячи евро, однако в результате активных торгов указ был продан за 3120 евро, что эквивалентно около 330 000 рублей. В карточке лота подчеркивается редкость данного документа, так как Петр II скончался в возрасте всего 14 лет.



Ранее сообщалось, что неизвестные подменили на копию один из первых указов императора Петра II, хранившийся в Российском государственном военно-историческом архиве в Москве. О том, что из архива бесследно исчез оригинал документа первой узнала замдиректора хранилища Василиса Денисова. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Журналистка из Подмосковья пострадала при попытке взять интервью у британских дипломатов

Российского депутата арестовали по подозрению в использовании рабского труда

Раскрыты подробности о похитившем кенгурят из зоопарков карлике
#указ
#торги
Журналистка из Подмосковья пострадала при попытке взять интервью у британских дипломатов
Журналистка пострадала при попытке взять интервью у британских дипломатов во Внуково
01 ноября 2024, 07:36

Фото: istockphoto/Daddy1971

Министерство внутренних дел России начало проверку по заявлению 23-летней журналистки из Подмосковья, которая сообщила о причинении ей физического и морального вреда в аэропорту Внуково. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД.
Сообщается, что девушка, работающая корреспондентом одного из сетевых изданий, пыталась взять интервью у прибывших в Москву дипломатов из Великобритании в рамках редакционного задания. В процессе съемки она столкнулась с неизвестным мужчиной, предположительно сотрудником посольства Великобритании, который толкнул её, что привело к потере равновесия.

Журналистка обратилась в полицию с просьбой принять меры к нарушителю. В МВД подчеркнули, что если будут выявлены признаки преступления, полицейские примут процессуальное решение, независимо от статуса и иммунитета предполагаемого нарушителя. Ведомство намерено действовать в соответствии с российским законодательством. Работа по выяснению обстоятельств инцидента продолжается.

Ранее в Казани в одном из маркетплейсов произошел инцидент. Курьер, доставивший посылку клиентке, начал преследовать ее после завершения заказа. Девушка, получившая товар, была удивлена, когда на ее номер начали поступать сообщения с предложениями встретиться.

Читайте также:

Сеть «ВкусВилл» заблокировала поставки от «Можайского кондитерского дома»

Под Владимиром задержали подозреваемых в краже 11 миллионов рублей у бойцов СВО

Подросток угнал автомобиль и изрезал женщину в Омской области
#мвд
#инцидент
#журналист
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Против жителя Хабаровска возбудили дело о госизмене за работу с ГУР МО Украины
01 ноября 2024, 05:57

Фото: iStock/irene_rebrova

Уголовное дело о госизмене возбудили в отношении жителя Хабаровска за сотрудничество с Главным управлением разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Хабаровскому краю. По информации ведомства, фигурант передавал противнику данные о военнослужащих ВС РФ, которые находятся в зоне СВО.
«В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что житель Хабаровска инициативно через сеть Интернет связался с представителями ГУР МО Украины с целью осуществления деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации», — указано в заявлении УФСБ.
Уголовное дело возбудили по статье 275 УК: Государственная измена. Расследованием занимается следственный отдел хабаровского УФСБ.

Читайте также:

Жителя ЛНР задержали за передачу ВСУ сведений о подразделениях ВС РФ

Под Владимиром задержали подозреваемых в краже 11 миллионов рублей у бойцов СВО

ФСБ: Американские наемники несли на себе в Брянскую область взрывчатку Семтекс
#мо
#дело
#интернет
#уголовное дело
#ук
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Присылала свои голые фото»: в США осудили учительницу за совращение школьника
01 ноября 2024, 05:24

Фото: iStock/BrianAJackson

В США за совращение 15-летнего школьника осудили 27-летнюю учительницу Эмму Дилейни Хэнкок, которая вместе с этим является дочерью мэра города Вэллстон в штате Оклахома и женой начальника полиции. Об этом сообщает американское издание KFOR. Отмечается, что виновной женщину признал суд присяжных.
По информации издания, учительницу задержали весной 2023 года за развратные отношения с учеником. По версии обвинения, она общалась с ним в течение нескольких месяцев, показывала порнографические материалы и присылала свои обнаженные фото, «намерено трогала и рассматривала тело пострадавшего для получения сексуального удовольствия». Отдельно уточняется, что в один из дней учительница «дала ему затянуться своей электронной сигаретой».

Сама обвиняемая признала вину только в том, что угостила школьника электронной сигаретой. Срок, который ей грозит, не сообщается.

Читайте также:

Отчим-педофил обещал 13-летней падчерице деньги за «взрослые игры»

Учитель преподавал «секс-историю» 15-летней девочке

Два новых обвинения против Пи Дидди: изнасилование мальчика и подростка, подробности
#учитель
#деньги
#секс
#фото
#отношения
#сша
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Мособлпожспасе просят проверять машины на наличие греющихся под капотом кошек
31 октября 2024, 20:00

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

С наступлением холодов многие кошки ищут тёплые места для отдыха и сна, и некоторые могут залезть в моторный отсек автомобиля. Это несёт риск травм и ожогов, предупредили в пресс-службе Мособлпожспаса.
«Двигатель во время работы нагревается до высоких температур. И если котик решит устроиться на капоте или в моторном отсеке, он может получить ожоги или травмы. Не исключено и повреждение электропроводки. Играя, кошки могут случайно повредить провода или датчики», – рассказали в ведомстве.
Там добавили, что в редких случаях забравшееся под капот животное может стать причиной возгорания, если заиграется с автомобильными запчастями.

Чтобы предотвратить неприятные ситуации, спасатели советуют не оставлять автомобиль с работающим двигателем без присмотра; проверять пространство под капотом перед каждой поездкой; установить защитные приспособления, которые не позволят животным проникнуть в моторный отсек.
«Если вы увидели котика под капотом чужого автомобиля, нужно оставить записку с предупреждением для водителя или дождаться его. Если вы заметили кошку под капотом собственной машины, постарайтесь аккуратно извлечь её и отнести в безопасное место. Не пытайтесь вытащить животное силой – это может напугать и травмировать его», – подчеркнули в Мособлпожспасе.
Там напомнили, что при необходимости обратиться за помощью спасателей можно по номеру #112.

Читайте также:

Кот спалил квартиру в Мытищах

Спасатели Каширского муниципалитета рассказали жителям округа о правилах безопасности

В Шатуре пёс запер квартиру и не пустил хозяев домой
#мособлпожспас
#животные
#кошки
#спасатели
#подмосковье
#московская область
#автомобили
#машины
#холод
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Актрису из фильма «Брат» госпитализировали в психбольницу в Петербурге
РЕН ТВ: актриса из фильма «Брат» Лидия Доротенко госпитализирована в Петербурге
31 октября 2024, 18:48

Фото: istockphoto/maxim4e4ek

Актриса из кинофильма «Брат» 93-летняя Лидия Доротенко госпитализирована в одну из психбольниц Северной столицы, передает телеканал РЕН ТВ, ссылаясь на соседа знаменитости. По его словам, все произошло в минувший вторник, 29 октября.
«Я, когда вышел из дома … стояла скорая помощь, стояли работники социальной службы. Ее врачи уговаривали поехать в больницу, она вменяемая, как всегда со своим рюкзаком, пыталась поехать в сторону Ленфильма», — прокомментировал очевидец.

То, что вторая машина была от психиатрической клиники, стало известно со слов охранника во дворе, на которого сослался сосед Доротенко.

В 2021 году из-за конфликта с наследниками пожилая женщина спала в подъезде своего дома. К правоохранителям она не обращалась, жалея детей.

Читайте также:

Хирург в США убил пациента, случайно удалив ему печень вместо селезенки

В Москве вынесли приговор студенту, пытавшемуся поджечь военкомат

«Наркоманское отродье»: Осиротевшего мальчика год держали на привязи в больнице и били ложкой по зубам
#мир
#россия
#россияне
#санкт-петербург
#больница
#медицина
#звёзды
#новости
#госпитализация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Крыму осудили двух украинцев за покушение на общественника из Феодосии
31 октября 2024, 18:47

Фото: iStock/Zolnierek

В Крыму суд приговорил двух украинцев за покушение на общественника из Феодосии, который оказывает помощь участникам СВО. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на СК РФ.
Следствие установило, что с декабря 2022 года по июнь 2023 спецслужбы Украины склонили украинца к сотрудничеству. Для начала ему предложили поджечь любой автомобиль с символикой буквы «Z», что он и сделал 22 февраля 2023 года. Убедившись, что мужчина готов к сотрудничеству, ему поручили устранить общественного деятеля, который помогает бойцам СВО, пообещав заплатить миллион рублей.

Чтобы выполнить второе задание мужчина привлек своего товарища. Первый раз они совершили покушение в июне 2023 года, однако тогда СВУ не сработало. Вторая попытка произошла 12 июля того же года. Тогда во дворе дома в Феодосии взорвалось установленное в кофр мопеда СВУ. Пострадали три человека.

Таким образом, суд приговорил одного украинца к 16 годам колонии, а второго — к 10 годам. Оба будут отбывать наказания в колонии строгого режима.

Читайте также:

СК: под Питером троих дезертиров из зоны СВО на Украине взяли штурмом

Суд Москвы арестовал Конфоркину по статье о госизмене

Обвиняемый в мошенничестве генерал Попов требовал отвод судьи
#суд
#автомобиль
#следствие
#мужчина
#дома
#сво
#ск
#покушение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Хирург в США убил пациента, случайно удалив ему печень вместо селезенки
В США врач случайно удалил мужчине печень и перепутал органы еще двух пациентов
31 октября 2024, 18:41

Фото: iStock/ShutterOK

Хирург из штата Флорида, США, удалил пациенту печень вместе селезенки, что привело к его гибели. Об этом сообщает The State.
В августе этого года Томас Шакновски случайно вырезал пациенту здоровый орган вместе больного. По словам коллег хирурга, закончив операцию, тот положил на стол печень и заявил, что успешно удалил селезенку.

Эта ошибка привела к тому, что у пациента открылось сильное кровотечение, и его не смогли спасти. Было установлено, что подобным образом Шакновски ошибся уже в третий раз.

В мае прошлого года врач по ошибке удалил пациенту часть поджелудочной железы вместо надпочечника. Спустя несколько месяцев медик должен был провести назначенную женщине илеостомию, но также перепутал операции и выполнил пациентке резекцию желудка. В результате женщина погибла.

В октябре этого года на Шакновски подали жалобу. В настоящее время он не может оперировать в медучреждениях штатов Флорида и Алабама.

Читайте также:

«Наркоманское отродье»: Осиротевшего мальчика год держали на привязи в больнице и били ложкой по зубам

Состояние Татьяны Тарасовой резко ухудшилось из-за прогрессирующей язвы желудка

Число пострадавших при взрыве в российской пятиэтажке резко возросло
#женщина
#врач
#операции
#лицензии
#хирург
#смерть
#здоровье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Кубани впервые приостановили уголовное дело из-за ухода обвиняемого на СВО
31 октября 2024, 18:22

Фото: iStock/Akintevs

Краснодарский краевой суд впервые удовлетворил ходатайство о приостановлении производства по уголовному делу в связи с желанием обвиняемого принять участие в СВО. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
Уточняется, что фигурант дела Павел Лонгинов обвиняется в убийстве. С ходатайством о приостановлении дела выступил начальник пункта отбора на военную службу.

Лонгинов заключил контракт о прохождении военной службы, признан годным и принят на службу. Через некоторое время он будет передан военным.

Свое добровольное желание принимать участие в спецоперации мужчина подтвердил.

Ранее российский штурмовик назвал необычную причину ухода на СВО. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Студент в Москве хотел поджечь военкомат — сел в тюрьму на много лет

Военный блогер Гузенко с позывным «Тринадцатый» заболел в СИЗО

Скандально известного адвоката Идалова задержали в Чечне и этапировали в Москву
#мужчина
#контракт
#военкомат
#сво
#суд
#уголовное дело
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Москве вынесли приговор студенту, пытавшемуся поджечь военкомат
Московский суд лишил студента свободы на 16 лет за планы поджечь военкомат
31 октября 2024, 17:59

Фото: iStock/SergeyToronto

Московский студент Ибрагим Оруджев приговорен к 16 годам лишения свободы за подготовку к поджогу военкомата.
Первые три года он должен отбыть в тюрьме, а остальное время проведет в исправительной колонии строгого режима. Об этом сообщают РИА Новости.

Найдя в сети информацию о том, как изготовить взрывчатку, Оруджев проверял местность рядом с военкоматом для запланированного поджога. Он делал фотографии, рассуждал о плане действий. Фото и записи о подготовке были найдены во время обыска.

Следствие установило, что на действия студента влияли запрещенные украинские организации, которые настраивали молодого человека против России.

Он был арестован в ноябре 2023 года, но до сих пор отрицает свою вину.

Читайте также:

Появились кадры поджога человека в центре Санкт-Петербурга

Россиянин поджег собственную мать за обвинения в безделье

В Петербурге арестовали депутата за поджог дома коллеги
#студент
#следствие
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковье ищет медработников