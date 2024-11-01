Стало известно, где был продан указ императора Петра II, который был похищен из РГВИА

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Указ императора Петра II, который был украден из Российского государственного военно-исторического архива (РГВИА), был продан на аукционе во Франции. Об этом проинформировала «Фонтанка» со ссылкой на карточку лота.
Речь идет о документе, датированном 9 сентября 1727 года, в котором император отстраняет Фаменцына от должности коменданта Санкт-Петербурга и назначает на его место князя Г.А. Урусова.
Начальная цена лота на торгах составляла всего одну — две тысячи евро, однако в результате активных торгов указ был продан за 3120 евро, что эквивалентно около 330 000 рублей. В карточке лота подчеркивается редкость данного документа, так как Петр II скончался в возрасте всего 14 лет.
Ранее сообщалось, что неизвестные подменили на копию один из первых указов императора Петра II, хранившийся в Российском государственном военно-историческом архиве в Москве. О том, что из архива бесследно исчез оригинал документа первой узнала замдиректора хранилища Василиса Денисова. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Начальная цена лота на торгах составляла всего одну — две тысячи евро, однако в результате активных торгов указ был продан за 3120 евро, что эквивалентно около 330 000 рублей. В карточке лота подчеркивается редкость данного документа, так как Петр II скончался в возрасте всего 14 лет.
Ранее сообщалось, что неизвестные подменили на копию один из первых указов императора Петра II, хранившийся в Российском государственном военно-историческом архиве в Москве. О том, что из архива бесследно исчез оригинал документа первой узнала замдиректора хранилища Василиса Денисова. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова