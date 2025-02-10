«Взрывается при укусе»: в зону СВО поставили шоколад, начиненный взрывчаткой

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В зоне спецоперации выявили партию шоколада, начиненного взрывчаткой. Об этом рассказал первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев.
«В зоне проведения СВО была изъята партия шоколадок, в которых была взрывчатка. Шоколадка эта могла взорваться при укусе. К счастью, не взорвалась», — рассказал Гусев в разговоре с НСН.
Он пояснил, что страна находится в состоянии спецоперации, противник атакует беспилотниками, а также пытается отравить и убить российских военных в зоне СВО. Из-за этого, по его словам, на сегодняшний день крайне важно контролировать качество продуктов питания.
Гусев подчеркнул, что такой подход не только защитит потребителей, но и обеспечит национальную безопасность.
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