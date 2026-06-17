В Ростове девочке насквозь пронзило шею веткой после падения с гаража
Хирурги Областной детской клинической больницы Ростовской области спасли ребенка с тяжелейшей травмой после падения с гаража. Об этом сообщили в медучреждении.
Девочку доставили в больницу с колото-рваной сквозной раной шеи — 14-сантиметровая ветка прошла насквозь. Несмотря на тяжесть травмы, пострадавшая находилась в сознании и могла дышать самостоятельно.
Обследование показало, что инородный предмет прошел всего в нескольких миллиметрах от трахеи, пищевода, щитовидной железы, крупных сосудов и нервов — повреждение любого из этих органов могло стать фатальным.
Врачи оперативно провели операцию и успешно извлекли ветку. Серьезно пострадала только поднижнечелюстная слюнная железа, ее удалось зашить. Послеоперационный период прошел без осложнений, дренажи сняли уже на восьмые сутки. Сейчас девочка восстанавливается, ей предстоит курс реабилитации и физиотерапии.
Медики отмечают, что ребенка спасло стечение нескольких факторов: жизненно важные органы задеты не были, помощь оказали быстро, а сложное вмешательство провели в кратчайшие сроки.
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