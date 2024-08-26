На омском НПЗ «Газпромнефть ОНПЗ» произошел мощный взрыв

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На омском нефтеперерабатывающем заводе «Газпромнефть-ОНПЗ» произошел мощный взрыв, информирует источник 112. По предварительной информации, был хлопок с последующим возгоранием на одной из установок.
По словам очевидцев, взрыв слышали в нескольких районах Омска. Данных о пострадавших в результате инцидента пока нет.
Ранее в сети продемонстрировали кадры повреждений обломками украинского беспилотника жилого дома в Саратове.
Одна из девушек в момент атаки находилась в роддоме, поэтому вернется она уже в полуразрушенную квартиру. Многоэтажка относится к жилому комплексу, где ценовой диапазон квартир составляет до 36 миллионов рублей.
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Ранее в сети продемонстрировали кадры повреждений обломками украинского беспилотника жилого дома в Саратове.
Одна из девушек в момент атаки находилась в роддоме, поэтому вернется она уже в полуразрушенную квартиру. Многоэтажка относится к жилому комплексу, где ценовой диапазон квартир составляет до 36 миллионов рублей.
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Никита Кротов