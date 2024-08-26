Стало известно число пострадавших после мощного взрыва на омском НПЗ «Газпромнефть ОНПЗ»

Павла Дурова задержали вечером 24 августа по прибытию в аэропорт Парижа. Основателя Telegram могут обвинить сразу по нескольким статьям — терроризм, мошенничество, сбыт наркотиков, отмывание денег и распространение педофильского контента. Вместе с ним, по неуточненным данным, была задержана его спутница — блогерша и криптокоуч Юлия Вавилова. После ареста Дурова она также перестала выходить на связь.