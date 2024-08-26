Стало известно число пострадавших после мощного взрыва на омском НПЗ «Газпромнефть ОНПЗ»

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При взрыве на Омском нефтеперерабатывающем заводе пострадали двое человек. Об этом информирует Telegram-канал Baza.
Ранее сообщалось, что на омском НПЗ «Газпромнефть ОНПЗ» произошел взрыв. По словам очевидцев, его слышали в нескольких районах города.
Сообщается, что пострадавшие находятся в тяжелом состоянии. У одного была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма и контузия, а у второго оторвало конечность. По данным канала, горит установка АВТ-11, которая предназначается для разделения нефти на фракции и последующей переработки. Помимо этого, сохраняется угроза новых взрывов.
Площадь природного пожара в Тепе-Оба в городском округе Феодосия в Крыму в настоящее время увеличилась до 75 гектаров. Работы по тушению огня ведутся с земли и с воздуха. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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На омском НПЗ «Газпромнефть ОНПЗ» произошел мощный взрыв
Сообщается, что пострадавшие находятся в тяжелом состоянии. У одного была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма и контузия, а у второго оторвало конечность. По данным канала, горит установка АВТ-11, которая предназначается для разделения нефти на фракции и последующей переработки. Помимо этого, сохраняется угроза новых взрывов.
Площадь природного пожара в Тепе-Оба в городском округе Феодосия в Крыму в настоящее время увеличилась до 75 гектаров. Работы по тушению огня ведутся с земли и с воздуха. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова