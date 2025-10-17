В Ростове мужчина третий год избивает бывшую жену, добиваясь «воссоединения»
Жительница Ростова-на-Дону рассказала, что уже три года живёт в страхе из-за бывшего мужа, который регулярно избивает её, пытаясь вернуть в семью. Историю Альбины опубликовал Mash.
По словам женщины, именно из-за морального и физического насилия она подала на развод с Зайналбеком Яхьяевым и съехала вместе с двумя детьми. Однако мужчина не смирился с этим — продолжил её преследовать, устраивая скандалы и избиения.
В последний раз под руку агрессора попала и их дочь — девочка попыталась защитить мать, но отец ударил её по голове, и ребёнок ударился о стену. У девочки остался синяк под глазом, а у Альбины — крупная гематома на ноге.
Несмотря на пять обращений в полицию, уголовное дело до сих пор не возбуждено. Мужчине выписали лишь штраф в размере пяти тысяч рублей за побои.
Ростовчанка надеется, что после огласки правоохранительные органы наконец примут меры и обеспечат безопасность её семьи.
