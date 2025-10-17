В Ленобласти любовник бывшей жены утопил в озере бойца СВО
В Ленинградской области задержали мужчину, которого подозревают в убийстве бойца СВО, приехавшего домой из зоны боевых действий. Как сообщает Telegram-канал Baza, погибшего обмотали цепью и утопили в озере, а его машину сожгли, чтобы скрыть следы.
Трагедия произошла 6 октября. 38-летний военнослужащий прибыл в отпуск в Санкт-Петербург и пришёл к бывшей жене на Школьную улицу, где застал её с новым возлюбленным — 42-летним Богданом М. Между мужчинами завязалась драка, в которой победил любовник.
После избиения боец потерял сознание, и Богдан вместе с женщиной поместили тело в багажник Ford Focus. В пути мужчина скончался. Чтобы избавиться от улик, пара отвезла тело в отдалённый район Ленобласти, где обмотала его цепью и утопила в озере Хаболово, а машину впоследствии подожгла.
Подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение в убийстве. Как оказалось, вдова бойца проходит по делу как свидетель. Водолазы продолжают обследовать озеро в поисках тела погибшего.
Читайте также: