В Ленобласти любовник бывшей жены утопил в озере бойца СВО

17 октября 2025, 10:59

Фото: iStock/Петр Ткаченко

В Ленинградской области задержали мужчину, которого подозревают в убийстве бойца СВО, приехавшего домой из зоны боевых действий. Как сообщает Telegram-канал Baza, погибшего обмотали цепью и утопили в озере, а его машину сожгли, чтобы скрыть следы.