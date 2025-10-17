«Я не ожидала такого страха»: Девушка рассказала о нападении в московском храме
Девушка по имени Лейли сообщила о конфликте в московском храме Живоначальной Троицы в Хохловском переулке. Инцидент произошёл 11 октября. Подробности сообщает Telegram-канал «Кровавая барыня».
По словам девушки, она зашла в храм, чтобы поставить свечу. Во время записи видео для подруги к ней подошёл мужчина и сделал замечание о запрете на съёмку. После этого другой прихожанин крикнул ей: «Ты что сюда видосики пришла снимать?», что положило начало спору.
Лейла утверждает, что мужчина схватил её и требовал убрать кофе, хотя охрана ранее не возражала. Девушка отметила, что охранники и прихожане не вмешались. Чтобы освободиться, она вылила на агрессора напиток. Он побежал за ней, попытался вырвать телефон и сломал её свечу. Прохожие остановили его.
Пострадавшая связала инцидент с тем, что в храме служит протоиерей Андрей Ткачёв, и предположила, что агрессия могла возникнуть на почве его проповедей.
Читайте также: