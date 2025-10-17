«Я не ожидала такого страха»: Девушка рассказала о нападении в московском храме

17 октября 2025, 11:24

В Москве конфликт из-за съёмки в храме перерос в физическое противостояние

Фото: Istock/Aleksandr Golubev

Девушка по имени Лейли сообщила о конфликте в московском храме Живоначальной Троицы в Хохловском переулке. Инцидент произошёл 11 октября. Подробности сообщает Telegram-канал «Кровавая барыня».