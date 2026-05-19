В Ростове-на-Дону накрыли тайный многомиллионный икорный бизнес

19 мая 2026, 12:52

МВД изъяло сотни килограммов икры и деликатесов на 1,4 млн рублей в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону сотрудники полиции пресекли нелегальную торговлю деликатесной продукцией на сумму свыше 1,4 миллиона рублей. Местный житель организовал подпольный бизнес по продаже икры различных видов рыб, сообщила «Ленте.ру» официальный представитель МВД России Ирина Волк.





Мужчина арендовал помещение и находил клиентов через объявления в мессенджере. В ходе обысков правоохранители изъяли более 300 килограммов красной икры, около трех килограммов черной икры, свыше 35 килограммов щучьей и семь килограммов икры минтая.



В отношении предпринимателя возбудили уголовное дело по статье «Производство, хранение и сбыт товаров без обязательной маркировки». Кроме того, на реке Дон полицейские совместно с инспекторами Рыбоохраны провели рейд с применением беспилотников.



В акватории Цимлянского водохранилища обнаружили и изъяли более 80 сетей и ловушек. Сотрудники выпустили обратно в воду свыше двух тысяч раков и более 150 рыб. По указанному факту открыли дело о незаконной добыче водных биоресурсов.



