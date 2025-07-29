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В Ростове-на-Дону предотвратили теракт в отношении военнослужащего

Фото: iStock/Diy13

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Ростовской области, задержав мигранта из Азии, который планировал взорвать военнослужащего.



По информации Mash, мужчина был завербован за границей, привез взрывчатку из Санкт-Петербурга и успел снять квартиру и установить адрес жертвы.

У него нашли самодельное взрывное устройство весом 400 г. Террорист арестован и уже дает показания.

Напомним, участники теракта в «Крокусе» не знали имен друг друга и пользовались псевдонимами.

Виктория Иванченко

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