В Ростове-на-Дону предотвратили теракт в отношении военнослужащего
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Ростовской области, задержав мигранта из Азии, который планировал взорвать военнослужащего.
По информации Mash, мужчина был завербован за границей, привез взрывчатку из Санкт-Петербурга и успел снять квартиру и установить адрес жертвы.
У него нашли самодельное взрывное устройство весом 400 г. Террорист арестован и уже дает показания.
Напомним, участники теракта в «Крокусе» не знали имен друг друга и пользовались псевдонимами.
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