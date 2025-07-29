Канадский блогер обнаружил секс-игрушки и фото голых мужчин в доме умершего старика
Заброшенный дом с секс-игрушками, резиновой куклой, журналами порнографического содержания и фотографиями обнажённых мужчин нашёл блогер Дэйв в канадской провинции Онтарио, сообщает Jam Press. Кроме того, он обнаружил предметы для употребления наркотиков.
Дом находится в запустении с 2022 года — после смерти 79-летнего хозяина. Снимки голых мужчин были сделаны на старую цифровую камеру и распечатаны на домашнем принтере. По словам блогера, найденные предметы вряд ли принадлежали умершему владельцу. Он считает, что в доме могут жить бездомные.
Ранее в штате Аризона волонтёры, искавшие пропавшую девочку, встретили загадочное двухметровое существо. Всё произошло в середине июня в окрестностях города Седоны. Девочка нашлась позже целой и невредимой.
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