Канадский блогер обнаружил секс-игрушки и фото голых мужчин в доме умершего старика

29 июля 2025, 10:15

Фото: медиасток.рф

Заброшенный дом с секс-игрушками, резиновой куклой, журналами порнографического содержания и фотографиями обнажённых мужчин нашёл блогер Дэйв в канадской провинции Онтарио, сообщает Jam Press. Кроме того, он обнаружил предметы для употребления наркотиков.