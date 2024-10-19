Губернатор Тамбовской области поручил ввести режим ЧС в Кирсанове

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Губернатор Тамбовской области Максим Егоров поручил ввести в городе режим чрезвычайной ситуации для оказания необходимой помощи людям. Об этом сообщается в Telegram-канале главы региона.
Уточняется, что Егоров прибыл в Кирсанов, где утром произошел взрыв бытового газа в многоквартирном доме. Губернатор также провел осмотр места происшествия и пообщался с местными жителями.
По данным МЧС России на 10:00 мск число погибших в результате взрыва газа возросло до трех. Пять человек пострадали. Сотрудники оперативных служб потушили огонь на 150 квадратах, который возник после утечки бытового газа.
Напомним, ранее в Раменском в одном из многоквартирных жилых домов произошел взрыв бытового газа, погиб человек.
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По данным МЧС России на 10:00 мск число погибших в результате взрыва газа возросло до трех. Пять человек пострадали. Сотрудники оперативных служб потушили огонь на 150 квадратах, который возник после утечки бытового газа.
Напомним, ранее в Раменском в одном из многоквартирных жилых домов произошел взрыв бытового газа, погиб человек.
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Екатерина Коршунова