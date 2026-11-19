19 ноября 2026, 02:11

Фото: iStock/Ca-ssis

В Ростове-на-Дону в продукции торгово-развлекательного центра «РИО» выявили африканскую чуму свиней (АЧС). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на распоряжение губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря.