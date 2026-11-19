В Ростове-на-Дону в продукции ТРЦ «РИО» выявили африканскую чуму свиней
В Ростове-на-Дону в продукции торгово-развлекательного центра «РИО» выявили африканскую чуму свиней (АЧС). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на распоряжение губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря.
В связи с обнаружением ДНК вируса африканской чумы свиней инфицированным объектом признали холодильную камеру № 10 по адресу: проспект Михаила Нагибина, 17. Согласно материалу, именно там расположен ТРЦ «РИО».
Областному управлению ветеринарии поручили утвердить план мероприятий, чтобы не допустить распространения возбудителя. На время карантина на территории инфицированного объекта вводятся ограничения на оборот животных, продуктов животноводства, кормов и кормовых добавок.
АЧС — заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к особо опасным. Для человека она не представляет угрозы, но наносит серьёзный ущерб сельскому хозяйству, поскольку лечения и вакцины от неё в настоящий момент нет.
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