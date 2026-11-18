18 ноября 2026, 21:00

Блогерша Валя Карнавал встречается с 31-летним Азаматом Шишхановым

Валя Карнавал (Фото: Instagram* / @karna.val)

После расставания с Аргишти Эвояном Валя Карнавал, судя по всему, недолго оставалась одна. О завершении предыдущего романа блогерша публично не объявляла, однако недавно начала публиковать в соцсетях загадочные кадры с мужскими руками, часами стоимостью 41 миллион рублей и томными взглядами на избранника. Как выяснил Super, новые отношения Вали начались относительно недавно.