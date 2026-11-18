Стало известно, с кем встречается блогерша Валя Карнавал
После расставания с Аргишти Эвояном Валя Карнавал, судя по всему, недолго оставалась одна. О завершении предыдущего романа блогерша публично не объявляла, однако недавно начала публиковать в соцсетях загадочные кадры с мужскими руками, часами стоимостью 41 миллион рублей и томными взглядами на избранника. Как выяснил Super, новые отношения Вали начались относительно недавно.
По информации инсайдера издания, сейчас Карнавал встречается с 31-летним Азаматом Шишхановым. Его отец — Микаил Шишханов, бывший владелец АО «Рост-банк» и племянник Михаила Гуцериева.
О нынешней деятельности самого Азамата известно немного. Однако, согласно данным системы СПАРК-Интерфакс, ранее он был совладельцем компании ООО «АРТМИР», которая предоставляла косметические и парикмахерские услуги. В марте 2025 года ФНС ликвидировала этот бизнес.
До предполагаемого романа с Валей Шишханов больше года встречался с блогером Лунаком. Недавно девушка сообщила своим подписчикам, что они расстались.
Сама Карнавал пока не спешит раскрывать подробности личной жизни и публично не подтверждает отношения с Азаматом. Поэтому информация о новом избраннике блогерши пока остаётся на уровне данных инсайдера Super.
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