В Ростове-на-Дону врачи спасли младенца без кожи

Фото: Минздрав МО
В Ростове-на-Дону врачи успешно стабилизировали состояние новорожденного с редким генетическим заболеванием, которое привело к отсутствию кожи на больших участках тела. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Ростовской области.
Медики из местной больницы, а также научные сотрудники из Ростова-на-Дону и Москвы работали в тесном сотрудничестве для спасения малыша. Его состояние ухудшалось при любом контакте, вызывая образование пузырей, подобно ожогам второй степени.
Ранее в результате взрыва гранаты в многоэтажном доме в Новороссийске погиб один подросток, трое получили травмы. Инцидент произошел около 18:00 на 13-м этаже дома, расположенного на Анапском шоссе. По предварительным данным, один из подростков подорвал гранату РГД, что и стало причиной трагедии.
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«Состояние младенца требовало особого подхода и комплексного лечения. Благодаря совместным усилиям врачей удалось добиться стабилизации состояния ребенка», — говорится в сообщении.
Ранее в результате взрыва гранаты в многоэтажном доме в Новороссийске погиб один подросток, трое получили травмы. Инцидент произошел около 18:00 на 13-м этаже дома, расположенного на Анапском шоссе. По предварительным данным, один из подростков подорвал гранату РГД, что и стало причиной трагедии.
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Елена Перлова