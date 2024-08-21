В Ростове-на-Дону врачи спасли младенца без кожи

В поисках 8-летнего Сени Елисеева, который пропал в августе прошлого года, принимали участие правоохранительные органы и волонтёры. Казалось, что шансов найти ребенка живым уже нет, однако на днях появилась информация о местонахождении Сени. О том, как он оказался в квартире у одного из приспешников обвиняемого в пропаганде терроризма и что произошло с ребенком расскажет редакция «Радио 1».