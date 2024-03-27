В Ростове-на-Дону задержали экстремистов, вербовавших жителей

Фото: iStock/BrianAJackson
В Ростове-на-Дону задержали участников экстремистской ячейки «Алля-Аят»*, которые вербовали граждан. Об этом сообщили правоохранительные органы.
Отмечается, что члены этой организации пропагандировали нетрадиционные методы лечения, не имеющие никакого медицинского обоснования.
В квартирах задержанных были проведены обыски, в ходе которых сотрудники полиции обнаружили экстремистскую литературу и иные носители информации о нетрадиционных способах лечения.
По данным следствия, они пытались вербовать местных жителей в свои ряды.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело. Им грозит до шести лет лишения свободы.
Читайте также:
«В Башкирии траура нет»: блогеру грозит статья об оправдании терроризма после теракта
В Крыму возбудили уголовное дело на женщину, призывавшую нападать на военных ВС РФ
«Для развлечения»: Российская школьница в соцсетях рассылала ложные сообщения о теракте
*экстремистская организация, запрещённая на территории России
В квартирах задержанных были проведены обыски, в ходе которых сотрудники полиции обнаружили экстремистскую литературу и иные носители информации о нетрадиционных способах лечения.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело. Им грозит до шести лет лишения свободы.
Читайте также:
«В Башкирии траура нет»: блогеру грозит статья об оправдании терроризма после теракта
В Крыму возбудили уголовное дело на женщину, призывавшую нападать на военных ВС РФ
«Для развлечения»: Российская школьница в соцсетях рассылала ложные сообщения о теракте
*экстремистская организация, запрещённая на территории России
Анастасия Чинкова