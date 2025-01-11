В Ростове-на-Дону зафиксирован разлив по реке растворителя для краски

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В реке Дон зафиксирован обширный разлив растворителя для лакокрасочных материалов, используемых при покраске судов. Об этом сообщил глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.
В своём телеграм-канале он уточнил, что забор воды для нужд города находится выше по течению. По словам мэра, на месте находятся сотрудники городского «Водоканала» и контролируют ситуацию.
11 января появилась информация о том, что в воды Дона произошёл выброс солярового масла. Однако затем эксперты установили, что загрязняющим веществом оказался растворитель. В настоящее время специалисты экстренных служб обрабатывают площадь разлива специальным сорбентом, который впитывает в себя загрязняющее вещество с поверхности воды.
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«Опасности попадания растворителя в систему водоснабжения нет», — заверил Логвиненко.
11 января появилась информация о том, что в воды Дона произошёл выброс солярового масла. Однако затем эксперты установили, что загрязняющим веществом оказался растворитель. В настоящее время специалисты экстренных служб обрабатывают площадь разлива специальным сорбентом, который впитывает в себя загрязняющее вещество с поверхности воды.
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Александр Бойцов