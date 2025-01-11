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В Ростове-на-Дону зафиксирован разлив по реке растворителя для краски

Фото: istockphoto/Narai Chal

Фото: istockphoto/Narai Chal

В реке Дон зафиксирован обширный разлив растворителя для лакокрасочных материалов, используемых при покраске судов. Об этом сообщил глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.
В своём телеграм-канале он уточнил, что забор воды для нужд города находится выше по течению. По словам мэра, на месте находятся сотрудники городского «Водоканала» и контролируют ситуацию.

«Опасности попадания растворителя в систему водоснабжения нет», — заверил Логвиненко.



11 января появилась информация о том, что в воды Дона произошёл выброс солярового масла. Однако затем эксперты установили, что загрязняющим веществом оказался растворитель. В настоящее время специалисты экстренных служб обрабатывают площадь разлива специальным сорбентом, который впитывает в себя загрязняющее вещество с поверхности воды.

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#ростов
Baza: В Нижнекамске горит нефтезавод на фоне угрозы атаки БПЛА
11 января 2025, 19:40

Фото: istockphoto/Distortion Media

В городе Нижнекамск в Республике Татарстан возник пожар на нефтеперерабатывающем заводе «Танеко» (Татарский нефтеперерабатывающий комплекс). В городе звучат сигналы воздушной тревоги.
Горит одна из колонн предприятия, сообщает телеграм-канал Baza. По словам очевидцев, на территории завода проводится эвакуация. По предварительным данным, пострадавших в результате чрезвычайного происшествия в российском городе нет.

Как сообщает телеграм-канал, в Татарстане объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). МЧС разослало соответствующие уведомления местным жителям. Их просят оставаться дома и не подходить к окнам. В аэропорту Нефтекамска введён план «Ковёр», подразумевающий ограничения на приём и вылет самолётов.

Официальной информации по поводу случившегося пока не поступало.

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#пожар
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При столкновении поездов во Франции пострадали как минимум 30 человек
11 января 2025, 19:05

Фото: iStock/designbydx

Два поезда столкнулись во французском городе Страсбург. В результате этого пострадали не менее 30 человек. Об этом сообщает телеканал BFMTV.
Предварительная причина аварии – ошибка в переключении путей. Уточняется, что пятеро пострадавших находятся в критическом состоянии.

На месте происшествия работают экстренные службы. В настоящее время расследуются обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что два поезда столкнулись на ЗабЖД, десятки вагонов сошли с рельсов. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#пострадавший
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«Шурыгина в погонах»: как сложилась жизнь дознавательницы после группового изнасилования полицейскими
11 января 2025, 18:56

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

В конце 2018 года в Уфе произошёл громкий скандал, который вызвал широкий общественный резонанс. В ночь на 30 октября корпоратив в отделе по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району закончился групповым изнасилованием.
Юная девушка в поисках справедливости прошла через множество судов и выстояла против 17 адвокатов и трех подсудимых. О том, как сейчас живет Гузель Сагитова читайте в материале «Радио 1».

Внеочередной корпоратив


Фото: iStock/cirquedesprit

23-летнаяя Гузель в 2018 году окончила юридический институт МВД России и приступила к работе дознавателем в отделе МВД по Уфимскому району. В ночь на 30 октября в здании управления МВД по Уфимскому району было шумно и весело. Трое высокопоставленных полицейских решили устроить себе праздник. В ходе дружеской встречи за столом собрались три представителя правоохранительных органов: Эдуард Матвеев, 51-летний полковник полиции, занимающий должность начальника ОМВД по Уфимскому району, Салават Галиев, 50-летний полковник полиции, возглавляющий ОМВД по Кармаскалинскому району и Павел Яромчук, 34-летний подполковник полиции, занимающий должность начальника отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району.

В тот вечер начальник ОМВД Эдуард М. позвонил коллеге Гузель и попросил, чтобы она брала новенькую и пришла поддержать их мужскую компанию. Девушка, не подозревая подвоха, пришла к коллегам. Представители сильного пола начали настаивать на том, чтобы женщины присоединились к ним в распитии спиртных напитков. Разгорячившись алкоголем, начальники затащили ее в туалет и там изнасиловали.

«Возможности уйти не было. Что будет, я не могла вообще представить. Были маневры отвлечения. Все время задавались какие-то вопросы. В тот момент, когда я хотела уйти, мне не дали возможности этого сделать», — позже журналистам расскажет Гузель.

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Сложное дело


Фото: РИА Новости/ Евгений Одиноков

Дело было осложнено высокими чинами подозреваемых и их хорошим знанием системы работы правоохранительных органов. Сотрудники, работающие под началом обвиняемых, объединились, чтобы поддержать своих руководителей. Друзья насильников активно продвигали идею о том, что жертва сама спровоцировала преступление. Дескать, все произошло по обоюдному согласию девушки, а после того, как утром ей стало стыдно, появилась идея написать заявление.

После того как произошло изнасилование, девушке пришлось пережить множество неприятных моментов в ходе расследования уголовного дела. В итоге подозреваемые предстали перед судом. Первый (районный) суд вынес решение о заключении под стражу всех троих бывших сотрудников полиции. Верховный суд Республики Башкортостан неожиданно вынес оправдательное решение в пользу двух из трёх обвиняемых. Павел Яромчук был приговорён к четырём годам лишения свободы в колонии.

Юная особа была вынуждена подать апелляцию в кассационный суд. Кассационный суд направил дело на повторное рассмотрение в Верховный суд, который, в свою очередь, принял решение отправить всех сотрудников полиции в исправительное учреждение. Яромчуку было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет и 6 месяцев, а Матвееву и Галиеву, которые ранее были оправданы, — по 7 лет лишения свободы.

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Спасла музыка


Фото: iStock/cookelma

После громкого инцидента Гузель незамедлительно уволили из органов внутренних дел. Причиной послужило её поведение, которое не соответствовало званию полицейского. Девушке было предъявлено требование о компенсации в размере 600 тысяч рублей за обучение в университете (согласно договору, она должна была проработать пять лет в правоохранительных органах). Внезапная «слава» мешала ей найти работу.

В настоящее время Гузель 29 лет. Она не скрывает своих переживаний и использует юридическую терминологию в ситуациях, когда другие люди, не имеющие юридического образования, могли бы дать волю своим эмоциям. Занимается частной юридической практикой и берётся за любые дела.

«И арбитражные, и гражданские, и административные по ДТП, по кредитным историям, по банкротству, договора разные, в суды хожу представлять интересы клиентов», — цитирует слова девушки издание ufa.kp.ru.

Гузель начала новую жизнь. За психологической помощью она не обращалась, из кризисной ситуации выбралась сама. Сейчас девушка с большим удовольствием рассказывает о популярной музыке и о своём стремлении построить музыкальную карьеру. Она успешно завершила обучение по специальности «звукорежиссура» в Уфимском государственном институте искусств и стремиться к музыкальной карьере.

«Моя мечта, чтобы песни были на радио и чтобы они были популярны. И я хочу побольше опыта выступлений, конечно. В клубах или в ресторанах со своими песнями выступать. Я просто очень люблю писать песни, я могу написать песню в течение двадцати минут, у меня это очень быстро происходит. Я считаю, что это мой дар. Я очень люблю музыку, я ее обожаю и слушаю каждый день. Это мой спаситель. Если бы не было музыки, если бы я была однопрофильным человеком, мне было бы очень тяжело. И я просто верю в музыку, что она меня вытащит из всякой фигни, которая происходит вокруг», – рассказывает в интервью Гузель.

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Четыре человека спасены при пожаре в административном здании в подмосковной Яхроме
МЧС: При пожаре в административном здании в Яхроме спасли четверых человек
11 января 2025, 18:32

Фото: iStock/DmyTo

Четыре человека спасены при пожаре в административном здании в подмосковной Яхроме. Об этом сообщили в МЧС.
На Вокзальной улице горит административное здание на 1 000 квадратах. Сотрудники ведомства спасли 4 человек.

Отмечается, что на месте происшествия работают более 40 специалистов и 11 единиц техники. Иные подробности уточняются.

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#происшествия
#сотрудники
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По реке Дон разлился растворитель
Власти Ростова-на-Дону: растворитель для покраски судов разлился в реке Дон
11 января 2025, 18:22

Фото: iStock/DmyTo

Растворитель лакокрасочных изделий для покраски судов разлился в реке Дон, предположительно, в районе порта Ростова-на-Дону. Об этом сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко в своем Telegram-канале.
По его словам, опасности попадания растворителя в систему водоснабжения нет. Логвиненко отметил, что специалисты обрабатывают площадь разлива сорбентом.

Ожидается, что работы по ликвидации пятна будут завершены в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что 15 декабря 2024 года танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в результате шторма. Как уточняли оперативные службы, перевозилось порядка 9,2 тыс тонн нефтепродуктов.

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#река
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Протестующие в Монголии перекрыли центральный проспект столицы
11 января 2025, 17:58

Фото: iStock/Tero Vesalainen

В Монголии протестующие, которые требуют борьбы со смогом и понижения налогов, собрались на центральной площади Улан-Батора и перекрыли проспект. Об этом проинформировало агентство News.mn.
Уточняется, что участники митинга остановили движение автобусов по 15 маршрутам. Согласно информации Central Asia Media, число протестующих стремительно растет.

Митинг проводится под эгидой непарламентской партии «Альянс свободы» и называется «Правительство уходит в отставку». Представители партии подчеркнули нежелание вести с нынешними властями страны диалог о мирном урегулировании ситуации.

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#запись
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Тело поэта Рустема Аубакиирова найдено в реке в Казани
11 января 2025, 15:57

Фото: istockphoto/Aleksey Matrenin

Известный поэт из Татарстана Рустем Аубакиров найден мёртвым. Его тело обнаружено в реке Казанке в одном из районов столицы республики.
Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. По информации ведомства, поэт без признаков жизни был найден в районе улицы Гаврилова. Пропал Аубакиров в пятницу 3 января, когда отправился на лыжную прогулку по реке. 44-летнего мужчину искали сотрудники экстренных служб и волонтёры, однако нашли его уже мёртвым.

Тело поэта было обнаружено в реке в 50 метрах от берега на пятиметровой глубине. Скорее всего, он не заметил промоину, припорошенную снегом, провалился в неё и утонул.

Рустем Аубакаров был одним из самых ярких выпускников филологического факультета Казанского федерального университета. Он являлся постоянным участником литературных студий, лауреатом поэтических конкурсов.

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#сотрудники
#татарстан
#казань
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В Челнах расторгли контракт с тренером из видео с избиением мальчика в детсаду
11 января 2025, 15:18

Фото: iStock/kieferpix

Мэрия Набережных Челнов прокомментировала скандальное видео с избиением мальчика его сверстниками в детском саду по указке тренера якобы за провинность, заявив, что контракт с мужчиной расторгнут. Об этом «Татар-информу» сообщили в администрации города.
Отмечается, что видео было записано еще в октябре 2024 года. В то время в детском саду проводили платные занятия, организованные индивидуальным предпринимателем.
«После инцидента местные власти расторгли с бизнесменом договор аренды. Занятия в детском саду больше не проводились», — приводят заявление мэрии.
В администрации заверили, что конфликт между родителями ребенка и руководителем клуба уже урегулировали.

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В аэропорту Саратова введены временные ограничения полётов
11 января 2025, 14:29

Фото: istockphoto/Chalabala

В аэропорту Гагарин в Саратове введён в действие режим «Ковёр». Он подразумевает временные ограничения на приём и выпуск самолётов.
Об этом в своём официальном телеграм-канале сообщили сотрудники Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации). В ведомстве отметили, что пилоты и сотрудники наземных служб аэропорта предпринимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов. О прекращении действия плана «Ковёр» будет сообщено дополнительно.

Утром 11 января временное ограничение на полёты вводилось также в аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска. Воздушные гавани временно не принимали и не отправляли рейсы из-за угрозы атак беспилотников. Позже все ограничения были сняты.

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