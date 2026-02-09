В Ростове таксист выбил пассажирке пальцы из-за спора об оплате поездки
В Ростове-на-Дону водитель такси напал на пассажирку после спора об оплате поездки. Девушка получила травмы и обратилась за помощью.
Пострадавшая Юлия Б. рассказала «Абзацу», что конфликт начался из-за отсутствия у водителя сдачи с купюры в тысячу рублей. Перевести деньги через онлайн-банк она не смогла — по ее словам, мобильный интернет не работал, а рядом не было мест, где можно разменять наличные.
Ситуация быстро обострилась: мужчина начал угрожать клиентке, а затем применил силу. Девушка утверждает, что водитель выбил ей три пальца, бросил в нее деньги и попытался отобрать телефон, заметив, что устройство включено.
По словам Юлии, когда она решила выйти из автомобиля, агрессия только усилилась. Она сообщила, что представитель сервиса-агрегатора уже связался с ней и предложил помощь.
При этом сам водитель, как утверждает пострадавшая, пока не предпринимал попыток урегулировать ситуацию. Информация о возможной проверке со стороны правоохранительных органов на момент публикации не уточняется.
