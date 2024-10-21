В Ростовской области беспилотник запутался в проводах и напугал местных жителей

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В Азове Ростовской области беспилотник зацепился за провода и напугал местных жителей. Кадры публикует Telegram-канал Don Mash.
По данным издания, местные жители сначала пожаловались на то, что в домах в районе улицы Мирошниченко пропал свет. Однако позже приехали полицейские и призвали людей эвакуироваться. Оказалось, что в проводах запутался дрон.
Официально данную ситуацию власти не комментировали.
Ранее в Минобороны РФ сообщали, что за ночь дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 18 БПЛА над 4 регионами Российской Федерации. Одиннадцать вражеских беспилотных летательных аппаратов были перехвачены над территорией Ростовской области, четыре – над территорией Брянской области, два – над территорией Курской области, а также один – над территорией Орловской области.
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Официально данную ситуацию власти не комментировали.
Ранее в Минобороны РФ сообщали, что за ночь дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 18 БПЛА над 4 регионами Российской Федерации. Одиннадцать вражеских беспилотных летательных аппаратов были перехвачены над территорией Ростовской области, четыре – над территорией Брянской области, два – над территорией Курской области, а также один – над территорией Орловской области.
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Элина Позднякова