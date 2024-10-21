В Ростовской области беспилотник запутался в проводах и напугал местных жителей

Летом 2020 года Омскую область потрясла трагедия: 16-летняя девочка была найдена в гараже мертвой. Оказалось, что школьница покончила с собой. Правоохранители возбудили уголовное дело на отца умершей девочки. Оказалось, что ранее 16-летняя школьница трижды пыталась свести счеты с жизнью, но никто в семье не обращал на это внимания. В чем обвинили семью погибшей и что заставило девочку совершить суицид расскажет «Радио 1».