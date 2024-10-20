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ВСУ атаковали два населённых пункта в Запорожской области. Об этом сообщил заместитель губернатора региона Антон Тицкий в своём Telegram-канале.
Отмечается, что украинские войска с утра обстреливают город Каменка-Днепровская из артиллерии. На данный момент зафиксировано как минимум восемь взрывов.
Тицкий призвал жителей сохранять спокойствие, не выходить на улицу и переместиться в укрытия до стабилизации ситуации.
Также утром ВСУ атаковали с помощью беспилотника жилой сектор села Водяное. В результате атаки оказались повреждёнными газовая труба, электропровода, зафиксирован ущерб имуществу мирного населения. Возгорание после атаки не произошло.
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Тицкий призвал жителей сохранять спокойствие, не выходить на улицу и переместиться в укрытия до стабилизации ситуации.
Также утром ВСУ атаковали с помощью беспилотника жилой сектор села Водяное. В результате атаки оказались повреждёнными газовая труба, электропровода, зафиксирован ущерб имуществу мирного населения. Возгорание после атаки не произошло.
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Анастасия Чинкова