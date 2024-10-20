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ВС РФ в ходе «воздушного боя дронов» сбили два украинских коптера «Баба Яга»

20 октября 2024, 17:49
Фото: istockphoto/Diy1

Фото: istockphoto/Diy1

Российские военные уничтожили в Харьковской области два тяжёлых гексакоптера ВСУ «Баба Яга». Для борьбы с этими ударными украинскими беспилотниками бойцы войсковой группировки «Север» применили маневренные FPV-дроны.


В сообщении пресс-службы министерства обороны РФ указано, что российские операторы беспилотной группы уже давно применят на данном участке специальную тактику. Расчеты FPV-дронов круглосуточно дежурят в небе Харьковской области и выявляют ударные дроны противника.

Оборонное ведомство опубликовало кадры «воздушного тараны», который применяют российские беспилотники, чтобы поразить тяжёлые и мощные дроны «Баба Яга». Это очень выгодный размен: боевые возможности и особенно стоимость этих моделей российских и украинских БПЛА несопоставимы.






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Депутат ГД Чепа считает неизбежной уступку Киевом территорий в конфликте с РФ
20 октября 2024, 18:53

Фото: istockphoto/Diy13

Украина однозначно будет вынуждена отказаться от части своих территорий по итогам конфликта с Россией. Такое мнение высказал первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа.
В разговоре с изданием «Лента.ру» он упомянул заявление посла Украины в Великобритании Валерия Залужного, который заявил, что гарантии безопасности страны важнее, чем территориальный вопрос. Российский парламентарий отметил, что вдали от Киева бывший главком ВСУ может более свободно высказывать своё мнение, рассуждая о возможном исходе вооружённого конфликта России и Украины.

По мнению Чепы, здесь речь может идти только о вступлении Украины в НАТО, поскольку вопрос о том, что Киеву придётся поступиться территорией уже решён окончательно: то, что украинские власти их уступят, «однозначно и понятно».

С другой стороны, в 1990 году, когда согласовывался вопрос объединения Германии, в Североатлантический альянс входили 16 государств и говорилось, что расширения НАТО не будет, напомнил депутат. Теперь в блок входят 32 страны, дальнейшее приближение далеко не дружественного объединения к границам России несёт прямую угрозу нашему государству, заключил Чепа.

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ВСУ атаковали два населённых пункта в Запорожской области
ВСУ обстреляли город и село в Запорожской области
20 октября 2024, 18:38

Фото: iStock/Oleksiy Sobol

ВСУ атаковали два населённых пункта в Запорожской области. Об этом сообщил заместитель губернатора региона Антон Тицкий в своём Telegram-канале.
Отмечается, что украинские войска с утра обстреливают город Каменка-Днепровская из артиллерии. На данный момент зафиксировано как минимум восемь взрывов.

Тицкий призвал жителей сохранять спокойствие, не выходить на улицу и переместиться в укрытия до стабилизации ситуации.

Также утром ВСУ атаковали с помощью беспилотника жилой сектор села Водяное. В результате атаки оказались повреждёнными газовая труба, электропровода, зафиксирован ущерб имуществу мирного населения. Возгорание после атаки не произошло.

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ВС РФ разработали универсальную тактику взятия под контроль любого города
«Военная хроника» раскрыла универсальную тактику ВС РФ по обхвату городов
20 октября 2024, 18:00

Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko

ВС РФ разработали универсальную тактику для быстрого взятия под собственный контроль практически любого города. Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника».
Отмечается, что тактика заключается в окружении города с севера и юга. Так для отступления у противника остаётся небольшой коридор. При этом выйти по нему не так просто: он больше напоминает тир, чем реальный и, прежде всего, безопасный путь для эвакуации.

Такой тактикой российские военные пользовались во время освобождения Угледара в ДНР. Теперь на очереди Селидово, где военные действуют по такой же стратегии.

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Депутат Рады Федиенко объяснил отмену брони от мобилизации злоупотреблениями
20 октября 2024, 17:48

Фото: istockphoto/Oleksander Bontei

Депутат Верховной рады Украины от правящей партии «Слуга народа» Александр Федиенко объяснил то, что бронирование от мобилизации временно приостановили, многочисленными злоупотреблениям этой услугой.
Об этом в своём телеграм-канале сообщает издание «Страна.ua». По словам украинского парламентария, многие частные предприятия и организации стали злоупотреблять правом на бронь от призыва на военную службу своих работников, которая оформляется через приложение «Дия» (украинский аналог «Госуслуг»). Он пояснил, что руководители предприятий оставляли у себя небольшую квоту, а когда его сотрудника где-то останавливали сотрудники центра комплектования, сразу подавал его данные на бронирование.

Участившиеся подобные случаи и стали причиной приостановки бронирования. Депутат отметил, что цифровизация полезна, но не стоило злоупотреблять её во время вооружённого конфликта. Теперь, по мнению Федиенко, необходимо проверить, каким образом предприятия смогли получить статус «критических» и кто из «забронированных» работников уже безвозвратно покинул пределы Украины.

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Группировка ВСУ пыталась прорвать тыл ВС РФ в Курской области
ВС РФ уничтожили ДРГ ВСУ около сёл Волфино и Теткино в Курской области
20 октября 2024, 17:00

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Группировки ВСУ в составе 20 человек предприняли несколько попыток прорыва тыла ВС РФ в Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что украинские военные на бронеавтомобилях International MaxxPro производства США дважды пытались атаковать российских бойцов в районе населённых пунктов Волфино и Теткино в Глушковском районе.

Бойцы ВСУ были вооружены винтовками Bren-2, Colt M4-A3, пулеметом M249 SAW и шведскими гранатометами AT4.

Попытка совершения атаки на российских регион не увенчалась успехом – российские военные оперативно отразили ей. В результате боевых действий были ликвидированы 10 украинских военных, остальные бежали.

Также ВСУ предприняли попытку прорыва в ранее зачищенный населённый пункт Зеленый Шлях. Они пытались вторгнуться туда на бронетранспортёрах Stryker. Этими действиями они пытались вернуть под свой контроль трассу Суджа – Коренево, которая имеет стратегическую важность. Ранее по ней производилось снабжение подразделений ВСУ. Эта опытка также была отражена российской армией.

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#курская область
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«Солдаты погибли»: в ВСУ некому воевать западным оружием
Telegraph: в ВСУ некому брать в руки оружие Запада из-за нехватки военных
20 октября 2024, 16:49

Фото: istock/shock

В украинских военных силах остро не хватает бойцов для управления западным вооружением в связи с потерями на фронте. О критической ситуации с нехваткой людей в ВСУ сообщила лейтенант Юлия Микитенко и журналистам в интервью изданию Telegraph.
«Мы получили ограниченное количество нового оружия, и нам нужно использовать его, как в 2022 году. Но, к сожалению, этого не получится, потому что многие наши солдаты погибли, пропали без вести или же получили ранения», — отметила она.

Микитенко отметила, что мотивация у украинских военнослужащих значительно снизилась по сравнению с прошлым годом. Она также считает, что армии Украины понадобится не менее десяти лет, чтобы вернуть свою боевую мощь на уровень 2022 года.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал страны НАТО совместно с генсеком Альянса Марком Рютте к отправке новых военных в ВСУ. Зеленский подчеркнул, что необходимо сформировать бригады для замены на передовой украинских солдат, которые «устали».

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В МВФ спрогнозировали сроки окончания конфликта на Украине
20 октября 2024, 16:14

Фото: istockphoto/Andrii Atanov

Вооружённый конфликт между Россией и Украиной закончится в четвёртом квартале 2025 года. Такое предположение содержится в обновлённом прогнозе Международного валютного фонда (МВФ).
Об этом пишет украинское издание «Страна.ua». При оценке экономических перспектив Киева специалисты организации подчёркивают, что при таком сценарии (как, впрочем, и ранее) потребуются постоянные и значительные финансовые вливания со стороны международного сообщества.

С течением времени, как предсказывают эксперты МВФ, давление на бюджет Украины будет только возрастать. Аналитики считают, что военные действия сойдут на нет только в четвёртом квартале следующего года. Поэтому весь год конфликт будет оказывать значительное тормозящее влияние на экономику, прогнозируют в международной финансовой организации.

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Стало известно, стоит ли ждать изменений после решений Сырского по Курской области
Полковник Кошкин усомнился в изменениях в Курской области после решений Сырского
20 октября 2024, 14:58

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Новые решения главкома ВСУ Александра Сырского не окажут заметного влияния на обстановку в Курской области. Такое заявление сделал полковник в отставке, военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин в беседе с «Лентой.ру».
Он отметил, что прошедшее совещание с военными, действующими в Сумской области Украины и Курской области России, носит исключительно подбадривающий характер и не может в действительности поменять что-то на фронте. Бойцы ВСУ на Курском направлении находятся в огневом мешке, у них недостаточно горюче-смазочных материалов, а дороги, по которым они пытаются проводить ротацию, постоянно обстреливаются.

Кошкин добавил, что российские войска, в свою очередь, постоянно улушают своё положение, успешно ликвидируют противника, его технику, наносят удары артиллерией, авиацией и в целом контролируют весь процесс.

Ранее сообщалось, что Сырский провёл работе в воинских частях и подразделениях, действующих в российском регионе и его приграничье. Он отметил, что заслушал отчёты командировал и обсудил с ними дальнейшую тактику.

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#александр сырский
#изменения
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Российские танки вошли в пятёрку лучших боевых машин мира 2024 года
TNI: Т-14 «Армата» и Т-90М «Прорыв» попали в список лучших танков 2024 года
20 октября 2024, 14:24

Фото: iStock/Ruthie Arora

Журнал The National Interest включил российские танки Т-14 «Армата» и Т-90М «Прорыв» в топ-5 лучших танков в мире. Об этом говорится в материале издания.
Автор статьи отметил, что танк Т-14 «Армата» имеет уникальные характеристики, позволяющие ему уменьшать уязвимость и повышать безопасность экипажа. В частности, этого удаётся достичь благодаря специальному строению его башни.

Эта беспилотная башня широко разрекламирована. На ней установлена дистанционно управляемая 125-миллиметровая гладкоствольная автоматическая пушка.

Также журнал отметил особенности танка Т-90М «Прорыв». Он обладает улучшенными характеристиками, позволяющими ему быть более эффективным во время боевых действий.

Эта машина была улучшена специалистами с точки зрения защиты, подвижности и огневой мощи. Так, основной боевой блок был дополнен принципиально новой башней, которая значительно отличается от серийного боевого модуля. Также у танка появился более мощный двигатель на 1130 лошадиных сил.

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