ВС РФ в ходе «воздушного боя дронов» сбили два украинских коптера «Баба Яга»

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Российские военные уничтожили в Харьковской области два тяжёлых гексакоптера ВСУ «Баба Яга». Для борьбы с этими ударными украинскими беспилотниками бойцы войсковой группировки «Север» применили маневренные FPV-дроны.
В сообщении пресс-службы министерства обороны РФ указано, что российские операторы беспилотной группы уже давно применят на данном участке специальную тактику. Расчеты FPV-дронов круглосуточно дежурят в небе Харьковской области и выявляют ударные дроны противника.
Оборонное ведомство опубликовало кадры «воздушного тараны», который применяют российские беспилотники, чтобы поразить тяжёлые и мощные дроны «Баба Яга». Это очень выгодный размен: боевые возможности и особенно стоимость этих моделей российских и украинских БПЛА несопоставимы.
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Александр Бойцов