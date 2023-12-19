В Ростовской области бойцов СВО не пустили в отель на ночлег

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В Ростовской области в один из отелей Миллеровского района не пустили на ночлег трех военнослужащих из-за отсутствия подходящего номера. Об этом глава районной администрации Олег Коваленко сообщил в своём Телеграм-канале.
«В заселении было отказано в связи с отсутствием подходящей комнаты для троих мужчин. Оплата была возвращена», — говорится в публикации.
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Диана Аванесян