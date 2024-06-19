В Ростовской области больше суток не могут потушить нефтебазу после удара ВСУ

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В Ростовской области продолжаются проблемы с тушением пожара на нефтебазе в Азове после атаки украинского беспилотника. Об этом сообщил глава региона Василий Голубев в своем телеграм-канале.
«К сожалению, ситуация на нефтебазе в Азове остается нестабильной. Пожар до сих пор не удалось полностью потушить», — отметил Голубев.Он также подчеркнул, что специалисты продолжают борьбу с огнем после разгерметизации второго резервуара, которая произошла около 16:40.
Губернатор подчеркнул, что интенсивные усилия направлены на ликвидацию последствий пожара при поддержке Министерства чрезвычайных ситуаций.
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