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В Ростовской области больше суток не могут потушить нефтебазу после удара ВСУ

19 июня 2024, 18:06
Фото: Yauhen_Akulich

Фото: Yauhen_Akulich

В Ростовской области продолжаются проблемы с тушением пожара на нефтебазе в Азове после атаки украинского беспилотника. Об этом сообщил глава региона Василий Голубев в своем телеграм-канале.
«К сожалению, ситуация на нефтебазе в Азове остается нестабильной. Пожар до сих пор не удалось полностью потушить», — отметил Голубев.
Он также подчеркнул, что специалисты продолжают борьбу с огнем после разгерметизации второго резервуара, которая произошла около 16:40.



Губернатор подчеркнул, что интенсивные усилия направлены на ликвидацию последствий пожара при поддержке Министерства чрезвычайных ситуаций.

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#пожар
#специалисты
В Солнечногорске спасли из воды подростка, сломавшего ногу при купании
19 июня 2024, 18:01

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Работники Мособлпожспаса оказали помощь мальчику, который повредил ногу и не мог выбраться из воды. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Инцидент произошёл на озере Лунное в деревне Жилино городского округа Солнечногорск. В единую службу экстренных вызовов «Система-112» позвонила мать 14-летнего подростка, который вместе с товарищами катался на самодельной тарзанке.

Мальчик прыгнул в воду, почувствовал сильную боль в ноге и выйти из водоёма уже смог. А из-за крутого и скользкого склона берега очевидцы не могли его вызволить. Друзья позвонили матери пострадавшего, и та обратилась к специалистам.
«Прибывшие спасатели прямо в воде наложили на повреждённую ногу ребёнка шину. Затем специалисты соорудили полиспаст – конструкцию для спасательно-эвакуационных работ. С помощью неё они подняли пострадавшего из воды и перенесли на безопасное место, где его осмотрели медики», – рассказал заместитель начальника пожарно-спасательной части Евгений Шехматов.
Однако, по словам спасателя, машина скорой помощи не смогла подъехать к пациенту из-за размытой дороги. Тогда спасатели закрепили пострадавшего на спинальном щите и аккуратно донесли до автомобиля, преодолев около 1,5 тыс метров. С подозрением на перелом голени школьник был госпитализирован.

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В Подмосковье курьеры сервиса «Самокат» толпой избили мужчину
СК возбудил дело в отношении доставщиков «Самоката», избивших мужчину в Люберцах
19 июня 2024, 17:53

Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

Главным Следственным управлением по Московской области в настоящее время расследуется дело об избиении мужчины толпой курьеров сервиса «Самокат», сообщает пресс-служба ведомства.
Инцидент произошел на одной из улиц города Люберцы. Правоохранительными органы исходя из информации СМИ возбуждено уголовное дело по ч. 2, ст.213 «Хулиганство» по факту избиения мужчины группой иностранных граждан. По версии следствия, мигранты избили мужчину за то, что он заступился за девушку, к которой они приставали.

Полицией уже установлены личности трех участников драки, все они в возрасте от 21 до 23 лет. Их доставили в территориальный отдел для дальнейшего расследования.

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#мигранты
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Жители Химок просят наказать живодёра, ударившего ножом собаку в магазине
19 июня 2024, 16:36

Фото: istockphoto/Dzurag

Жители Химок просят оградить их и их детей от живодёра, ударившего ножом собаку в людном магазине. Инцидент произошёл неделю назад, а поймали садиста сегодня, 19 июня.
Дома у задержанного нашли ножи и пневматический пистолет, сообщает телеграм-канал 360tv. Сотрудники магазина, ставшие свидетелями расправы над собакой, рассказали, что это уже не первое происшествие с участием явно неадекватного гражданина. Примерно месяц назад он распылил в торговом зале перцовый баллончик.

Жители Химок просят власти и правоохранителей защитить их от человека, который действительно представляет опасность. Тот, кто не любит животных, не способен полюбить и людей, считают они. Садист представляет реальную угрозу и должен быть изолирован, чтобы дети чувствовали себя в безопасности, считают жители городского округа. Что касается собаки, то горожане в один голос утверждают, что она никогда не проявляла агрессии и была всеобщей любимицей.

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Суд вынес приговор обвиняемым в покушении на экс-главу ДНР Захарченко
Фигуранты дела о покушении на экс-главу ДНР Захарченко получили от 12 лет тюрьмы
19 июня 2024, 15:55

Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговоры фигурантам покушения на бывшего главу ДНР Александра Захарченко , а также организаторам убийства командира батальона «Спарта» Арсена Павлова (известного под позывным «Моторола»). Им назначили наказание от 12 лет лишения свободы до пожизненного заключения, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Ростовской области.
В зависимости от совершенных деяний подсудимым назначены различные сроки, а организатор террористического сообщества Александр Погорелов осужден на пожизненное лишение свободы. Согласно материалам дела, Погорелов обучался правилам обращения с оружием и взрывчатыми веществами на полигоне в Киеве. В 2016 году он участвовал в организации взрыва, в результате которого погибли командир войсковой части ВС ДНР Арсен Павлов (позывной «Моторола») и военнослужащий этого подразделения Евгений Гадлия. Погорелов установил взрывчатку в лифте дома проживания одного из погибших. Также с июня по август 2017 г. Погорелов участвовал в посягательстве на жизнь главы ДНР Александра Захарченко, однако подложенное им взрывное устройство было обнаружено сотрудниками полиции.

Тем же приговором осуждены обвиняемые в шпионаже и участии в террористической деятельности Артем Ена, Василий Чурилов и Александр Тимошенко. Они получили 17, 13 и 12 лет лишения свободы соответственно с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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Убить школьницу под Кемеровом мог шестикратно судимый участник СВО
Предполагаемый убийца 12-летней девочки под Кемеровом уже был судим за убийство
19 июня 2024, 15:32

Фото: iStock/Rawf8

В городе Топки Кемеровской области задержали подозреваемого в убийстве 12-летней девочки, 49-летнего Андрея Быкова из села Малый Корчуган, который участвовал в СВО, попал в плен и вернулся оттуда в начале 2024 года.
По данным «Газеты.Ru», Быков уже ранее был судим за кражи и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. В 2019 году он попал под суд шестой раз — за убийство пожилой женщины. Во время конфликта он раздел её, ударил по голове ведром, а после задушил. За это его посадили на 13,5 лет.

По словам местных жителей, подозреваемый в убийстве девочки живет в деревне Малый Корчуган и до недавнего времени находился на спецоперации.

«У нас город маленький, 28 тысяч населения! Все в основном знают друг друга. Рядом с Топками, в пяти километрах, есть деревня, он оттуда. Сидел за убийство по 105-й статье. Пункты я не знаю, и лучше не знать», — рассказал житель города.

Известно, что в прошлом году Быков попал в плен к ВСУ, где провел несколько месяцев. Позже его обменяли, и в феврале текущего года он вернулся в Кузбасс.

Напомним, жестокое убийство 12-летней девочки произошло в Кемеровской области. Её тело нашли в колодце неподалёку от заброшенного здания.

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#всу
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Стало известно, откуда террористы взяли ножовку в ростовском СИЗО
Ножовку для вскрытия окна террористы купили в ростовском СИЗО за 2,5 тыс. рублей
19 июня 2024, 15:08

Фото: iStock/Maddie Red Photography

Ножовку для вскрытия окна террористы купили в ростовском СИЗО за 2 500 тысячи рублей. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
Сообщается, что несколько сотрудников организовали незаконный канал поставок. Можно было купить телефон, алкоголь, часы, а также оплатить ночные киносеансы в камере. Сотрудников, которые причастны к этому, сейчас устанавливают. Предварительно, среди них — сотрудники отдела режима и безопасности.

Кроме этого, симку в ростовском СИЗО можно было купить от 1 000 до 1 500 рублей, кнопочный телефон за 10 000 рублей, а сенсорный от 25 000 рублей. Стоимость виски составляла за литр 15 000 рублей, а аренда телевизора до 25 000 рублей.

Напомним, что 16 июня обвиняемые, которые содержались в СИЗО-1 ГУФСИН РФ по Ростовской области, взяли в заложники двух сотрудников. Они требовали машину, оружие и возможность уехать. В ходе проведения специальной операции захватчики были ликвидированы. Сотрудники СИЗО не пострадали. Позже стало известно, что заложников было трое. Последним оказался 31-летний начальник оперативного отдела Константин Гороха. Он подрался с преступниками и получил ранение ножом в руку, но смог вырваться.

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В доме на Земляном Валу в шахту рухнул лифт с людьми
19 июня 2024, 14:33

Фото: istockphoto/alex_u

В Москве в доме на улице Земляной Вал в шахту упал лифт. В этот момент внутри кабины находились три человека.
При наличии всего трёх пассажиров внутри лифта речи о перегрузке идти не может, передаёт телеграм-канал «Мослента». Скорее всего, дело в неисправности лифтового оборудования. Возможно, оборвался трос.

В момент падения лифта внутри находились трое рабочих. Один из них госпитализирован в медицинское учреждение с травмами. Двое других не пострадали и помощь медиков им не потребовалась. Сотрудники экстренных служб ликвидируют последствия падения лифта. В причинах происшедшего предстоит разобраться техническим специалистам в ходе проведения соответствующих обследований и экспертиз.

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В Подмосковье домашний агрессор напал с ножом на полицейского и был застрелен
19 июня 2024, 14:04

Фото: iStock/BrianAJackson

Мужчину, ранившего ножом женщину в ходе семейного конфликта и напавшего на прибывших по вызову полицейских, застрелили в ходе задержания, инцидент произошёл на улице Набережная Циолковского в подмосковном Жуковском, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«К наряду полиции, приехавшему на сообщение о конфликте в одной из квартир, вышел на лестничную клетку мужчина. В обеих руках он держал ножи и вёл себя агрессивно. Когда мужчина попытался ударить ножом одного из полицейских, в его сторону дважды выстрелили из табельного оружия. От полученной раны нападавший скончался», — говорится в сообщении.
В квартире полицейские обнаружили женщину 1983 года рождения с ножевыми ранениями. Пострадавшую госпитализировали.

Выяснилось, что убитый злоумышленник был 1977 года рождения, ранее неоднократно судимый.

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#домашнее насилие
#полиция
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Из горящей квартиры в Солнечногорске спасли пенсионерку
19 июня 2024, 13:13

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

74-ленюю женщину вынесли из загоревшегося многоквартирного дома в Солнечногорском округе работники Мособлпожспаса, сообщает пресс-служба ведомства.
«О пожаре в единую службу экстренных вызовов «Система-112» сообщили очевидцы. Прибывшие на место пожарные немедленно приступили к тушению, параллельно они провели поиск пострадавших, в ходе которого обнаружили находящуюся без сознания 74-летнюю женщину», — говорится в сообщении.
Пострадавшую вынесли на свежий воздух и передали бригаде скорой помощи. Женщину госпитализировали с признаками отравления угарным газом.

Пожар удалось оперативно потушить.

Ранее сообщалось, что работники Мособлпожспаса вытащили автомобиль, застрявший в поле в городском округе Луховицы.

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#спасатели
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