У побережья Тайваня произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в субботу, 18 октября, у восточного побережья острова Тайвань. Об этом информирует Центральное метеорологическое управление острова.
В 10:04 по местному времени (5:04 мск) в 56 километрах к востоку от уезда Хуалянь произошло землетрясение. Согласно данным ведомства, эпицентр подземных толчков находился на глубине 14,3 километра.
В настоящее время информации о пострадавших или разрушениях не поступало.
Ранее сообщалось, что на юге Филиппин случилось серьёзное землетрясение, в результате которого погибло семь человек, ещё 11 получили травмы различной степени тяжести. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
