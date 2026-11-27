В Ростовской области двое рыбаков утонули при опрокидывании лодки
В Азовском районе на реке Дон перевернулась лодка, двое рыбаков погибли. Об этом сообщили в канале «МЧС Ростовской области» на платформе MAX.
Инцидент случился вчера недалеко от хутора Рогожкино. Отмечается, что трое друзей решили порыбачить на моторной лодке в притоке Дона — гирло Большая Кутерьма, однако они не учли прогноз погоды. Из-за сильного ветра и больших волн плавсредство перевернулось, и товарищи оказались в воде без спасательных жилетов. Одного из них спас рыбак, оказавшийся поблизости, а другие мужчины пропали.
По информации канала «ГКУ РО "ПСС ВВ ТМ"» на платформе MAX, к поисковым работам привлекли два подразделения областной службы спасения на воде. Специалисты обследовали район происшествия и нашли утонувших мужчин. Их тела доставили на берег. Установлено, что погибшие были жителями Краснодара, а выживший приехал порыбачить из Ростова-на-Дону.
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