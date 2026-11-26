104-летняя долгожительница раскрыла особенности своего рациона
104-летняя испанка по имени Лали раскрыла особенности своего рациона. Об этом сообщает издание HuffPost.
По словам долгожительницы, она придерживается дробного питания. В её рационе много морепродуктов, особенно креветок, так как их легко чистить. Каждый день она выпивает немного пива, находясь на солнце, занимается спортом, много гуляет и путешествует.
Испанское агентство по безопасности пищевых продуктов и питанию подтвердило, что рыба и морепродукты могут быть полезны для здоровья. Однако для полноценного рациона также необходимы фрукты, овощи, бобовые и цельнозерновые продукты. Ведомство выразило категорическое несогласие с употреблением алкогольных напитков, включая пиво.
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